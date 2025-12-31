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  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
  • Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen

Niet meer leverbaar

Reinigingsstick voor strijkijzerzoolplaten

GC012/00

1 Prijs

Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen
De Philips-reinigingsstick voor zoolplaten verwijdert moeiteloos aanslag van de zoolplaat van uw strijkijzer voor een vlekkeloos resultaat en soepel strijken. Breng het aan op de hete zoolplaat en veeg deze vervolgens schoon met een doekje.
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Garandeert soepel strijken

Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen

  • Geschikt voor alle strijkijzers

Verwijdert vlekken die zijn veroorzaakt door verschroeide stoffen of onzuiverheden

Verwijdert vlekken die zijn veroorzaakt door verschroeide stoffen of onzuiverheden, zodat uw strijkijzer in topconditie blijft

Garandeert zeer soepel strijken

Garandeert zeer soepel strijken voor comfortabel en snel strijken

Geschikt voor elk type zoolplaat

Geschikt voor elk type zoolplaat

Geschikt voor alle soorten zoolplaten van Philips en andere strijkmerken

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Prijzen

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