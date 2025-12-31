Om vlekken van de zoolplaat van uw strijkijzer te verwijderen

De Philips-reinigingsstick voor zoolplaten verwijdert moeiteloos aanslag van de zoolplaat van uw strijkijzer voor een vlekkeloos resultaat en soepel strijken. Breng het aan op de hete zoolplaat en veeg deze vervolgens schoon met een doekje.