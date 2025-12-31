Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
GC012/00
GC2673/80R1
GC3920/20R1
GC4905/40R1
DST3020/30R1
DST5041/30R1
GC1740/20R1
GC1742/40R1
GC1744/20R1
GC1750/20R1
GC1750/21R1
Geschikt voor alle strijkijzers
Verwijdert vlekken die zijn veroorzaakt door verschroeide stoffen of onzuiverheden, zodat uw strijkijzer in topconditie blijft
Garandeert zeer soepel strijken voor comfortabel en snel strijken
Geschikt voor alle soorten zoolplaten van Philips en andere strijkmerken
Prijzen
Recensies