ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken
  • Krachtige stoom voor alle kreuken

Niet meer leverbaar

3000-serieStoomstrijkijzer

DST3031/20

5
| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan
Krachtige stoom voor alle kreuken
Onze stoomstrijkijzers uit de 3000-serie maken strijken makkelijk dankzij de krachtige stoomstoot die zelfs de meest hardnekkige kreuken verwijdert. De keramische zoolplaat glijdt makkelijk over stoffen en met het waterreservoir van 300 ml kunt u kleinere hoeveelheden strijken zonder bijvullen.
Bekijk alle voordelen

Stoomstoot tot 180 g

Krachtige stoom voor alle kreuken

  • Vermogen van 2400 W

  • 40 g/min continue stoom

  • Stoomstoot van 180 g

  • Keramisch

Stoomstoot tot 180 gram voor extra kracht

De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Continue stoomproductie tot 40 g/min voor consistente prestaties

Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.

2400 watt voor snel opwarmen

2400 watt voor snel opwarmen

Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Um produto com excelente qualidade e funcionalidad

Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.

Voordelen

Bom sistema de vaporização

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.