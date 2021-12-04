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Niet meer leverbaar
Vermogen van 2400 W
40 g/min continue stoom
Stoomstoot van 180 g
Keramisch
De krachtige stoomstoot levert extra vermogen om dieper in de stof door te dringen en de hardnekkige kreuken eenvoudig te verwijderen.
Sterke en consistente stoomproductie om kreuken sneller te verwijderen.
Zorgt voor snel opwarmen en krachtige prestaties.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Bússola
04/12/2021
Portugal
Um produto com excelente qualidade e funcionalidad
Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.
Voordelen
Bom sistema de vaporização
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor