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Arrêté
Puissance de 2 400 W
Débit de vapeur continu 40 g/min
Effet pressing 180 g
Céramique
L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.
Offre une montée en température rapide et de puissantes performances.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Bússola
04/12/2021
Portugal
Um produto com excelente qualidade e funcionalidad
Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.
Avantages
Bom sistema de vaporização
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor