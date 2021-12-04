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  • Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis
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Arrêté

Série 3000Fer vapeur

DST3031/20

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis
Notre fer vapeur série 3000 facilite le repassage grâce à son puissant effet pressing éliminant les faux plis tenaces. La semelle en céramique glisse facilement, tandis que son réservoir d'eau de 300 ml vous permet de réaliser une petite séance de repassage sans remplissage intermédiaire.
Voir tous les avantages

Effet pressing jusqu'à 180 g

Une vapeur puissante pour éliminer tous les faux plis

  • Puissance de 2 400 W

  • Débit de vapeur continu 40 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • Céramique

Effet pressing jusqu'à 180 g pour plus de puissance

L'effet pressing intense vous apporte plus de puissance, afin de pénétrer plus profondément dans le tissu pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Jusqu'à 40 g/min de débit vapeur continu pour des performances régulières

Jusqu'à 40 g/min de débit vapeur continu pour des performances régulières

Le débit de vapeur puissant et régulier élimine les faux plis plus rapidement.

2 400 W : montée en température rapide

2 400 W : montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de puissantes performances.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Um produto com excelente qualidade e funcionalidad

Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.

Avantages

Bom sistema de vaporização

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

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