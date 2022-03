Conçue pour vous offrir une qualité de son à couper le souffle comme si vous étiez assis à la fois devant la scène et au milieu de la salle lors d'un concert, notre gamme CarStudio (système vidéo/audio, enceintes, caissons de basses et amplificateurs) est dotée des meilleures technologies. L'effet FullSound, l'effet sonore MAX et l'amplification dynamique des basses (DBB) offrent un son riche en voiture ; Music Zone vous permet de régler la scène sonore selon vos goûts musicaux ; les paramètres professionnels de l'égaliseur réglés par les experts Philips pour un son parfait et la fonction de réglage automatique permettent d'optimiser les enceintes pour une acoustique parfaite.