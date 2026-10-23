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Apaise votre nouveau-né dès le 1er jour
Pour les peaux sensibles
Laisse la peau de votre bébé respirer
S'adapte aux courbes naturelles du visage de bébé
Philips Avent
Les meilleurs soins pour votre bébé et son univers
Notre gamme complète de sucettes ultra se compose désormais à 80 % de matières d'origine végétale2
Prenez soin du développement bucco-dentaire de votre enfant avec la tétine à col étroit conçue pour réduire la pression exercée entre la langue et le palais. Fabriquées à 100 % à partir de silicone de qualité alimentaire, les tétines sont durables et ne contiennent ni allergènes, ni substances nocives.
Nous avons demandé aux parents de nous parler de la réaction de leurs enfants face à nos tétines en silicone texturé. En moyenne, 98 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs bébés acceptent les sucettes ultra Philips Avent. C'est officiel, les bébés savent ce qu'ils veulent !
8 parents sur 10 estiment que les sucettes ultra Philips Avent aident leur bébé à s'endormir4. Grâce à une bonne routine de sommeil pour bébé, les parents peuvent également se reposer.
Composé à 80 % de matières d'origine végétale2
Nous avons éliminé le plastique issu d'énergies fossiles de notre gamme ultra, et les tétines ainsi que les boîtes de stérilisation sont désormais composées à 80 % de matières d'origine végétale2. Pour une sécurité et une hygiène optimales, les tétines sont toujours en silicone alimentaire.
Composé à 80 % de matières d'origine végétale2
Notre matière d'origine végétale et notre chaîne d'approvisionnement ont reçu la certification internationale de la durabilité et du carbone (ISCC). L'ISCC permet d'améliorer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement pour un impact moindre sur l'environnement.
Développement oral
Homologuées de manière indépendante, nos sucettes ultra, Soothie en forme de rond et de cœur, disposent d'une tétine souple pour permettre un mouvement naturel de la langue et contribuer à réduire la pression exercée sur le palais et les dents en développement.
Design récompensé
Notre gamme de sucettes ultra a été reconnue aux Green GOOD DESIGN Awards 2025, dans la catégorie des produits écologiques. Ces prix mettent à l'honneur des exemples significatifs de conception durable à l'échelle mondiale.
Nos tétines orthodontiques en silicone souple accompagnent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral He...
Toutes nos tétines ultra ont un design symétrique avec un col étroit qui permet à votre bébé de passer facilement aux tétines plus grandes et plus fermes au fur et à mesure qu'il grandit.
Entièrement composées de silicone médical souple, les sucettes Soothie Philips Avent présentent un design durable qui s'adapte confortablement à la forme naturelle du visage de votre bébé. Sa conception avec maintien au doigt simplifie le nettoyage.
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).
Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée pour nos sucettes ultra (n=201).
D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).