Composé à 80 % de matières d'origine végétale2

Plus douces pour l'univers de bébé

Nous avons éliminé le plastique issu d'énergies fossiles de notre gamme ultra, et les tétines ainsi que les boîtes de stérilisation sont désormais composées à 80 % de matières d'origine végétale2. Pour une sécurité et une hygiène optimales, les tétines sont toujours en silicone alimentaire.