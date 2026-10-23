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Une mère tenant son bébé

Apaisez en toute douceur, détendez-vous ensemble

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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Apaise votre nouveau-né dès le 1er jour

Petite et légère pour un maintien parfait

Ultra start
Ultra start
Idéal pour les nouveau-nés
Ultra douce

Ultra douce

Pour les peaux sensibles

Ultra air

Ultra air

Laisse la peau de votre bébé respirer

Soothie

Soothie

S'adapte aux courbes naturelles du visage de bébé

Afficher plus
Bébé souriant dans un bain

Philips Avent

Les meilleurs soins pour votre bébé et son univers

Notre gamme complète de sucettes ultra se compose désormais à 80 % de matières d'origine végétale2

Facilite le développement bucco-dentaire de bébé

Prenez soin du développement bucco-dentaire de votre enfant avec la tétine à col étroit conçue pour réduire la pression exercée entre la langue et le palais. Fabriquées à 100 % à partir de silicone de qualité alimentaire, les tétines sont durables et ne contiennent ni allergènes, ni substances nocives.

Facilite le développement bucco-dentaire de bébé
Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %[disclaimer:3]

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %3

Nous avons demandé aux parents de nous parler de la réaction de leurs enfants face à nos tétines en silicone texturé. En moyenne, 98 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs bébés acceptent les sucettes ultra Philips Avent. C'est officiel, les bébés savent ce qu'ils veulent !

Un apaisement qui favorise les habitudes de sommeil

8 parents sur 10 estiment que les sucettes ultra Philips Avent aident leur bébé à s'endormir4. Grâce à une bonne routine de sommeil pour bébé, les parents peuvent également se reposer.

Un apaisement qui favorise les habitudes de sommeil
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  • Composé à 80 % de matières d'origine végétale[disclaimer:2]

    Composé à 80 % de matières d'origine végétale2

    Plus douces pour l'univers de bébé

    Nous avons éliminé le plastique issu d'énergies fossiles de notre gamme ultra, et les tétines ainsi que les boîtes de stérilisation sont désormais composées à 80 % de matières d'origine végétale2. Pour une sécurité et une hygiène optimales, les tétines sont toujours en silicone alimentaire.

  • Composé à 80 % de matières d'origine végétale[disclaimer:2]

    Composé à 80 % de matières d'origine végétale2

    Certifié ISCC PLUS

    Notre matière d'origine végétale et notre chaîne d'approvisionnement ont reçu la certification internationale de la durabilité et du carbone (ISCC). L'ISCC permet d'améliorer la traçabilité des chaînes d'approvisionnement pour un impact moindre sur l'environnement.

  • Développement oral

    Développement oral

    Approbation de la Oral Health Foundation

    Homologuées de manière indépendante, nos sucettes ultra, Soothie en forme de rond et de cœur, disposent d'une tétine souple pour permettre un mouvement naturel de la langue et contribuer à réduire la pression exercée sur le palais et les dents en développement.

  • Design récompensé

    Design récompensé

    Lauréat du prix Green GOOD DESIGN

    Notre gamme de sucettes ultra a été reconnue aux Green GOOD DESIGN Awards 2025, dans la catégorie des produits écologiques. Ces prix mettent à l'honneur des exemples significatifs de conception durable à l'échelle mondiale.

Un confort orthodontique à mesure que votre bébé grandit

Spécialement conçues pour la bouche et le visage des tout-petits

Nos tétines orthodontiques en silicone souple accompagnent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral He...

Maman lit un livre à son enfant
Stérilisation des sucettes dans le boîtier pratique

Une transition facile à mesure que votre bébé grandit

Toutes nos tétines ultra ont un design symétrique avec un col étroit qui permet à votre bébé de passer facilement aux tétines plus grandes et plus fermes au fur et à mesure qu'il grandit.

Un apaisement tout en confort grâce à sa conception monobloc

Entièrement composées de silicone médical souple, les sucettes Soothie Philips Avent présentent un design durable qui s'adapte confortablement à la forme naturelle du visage de votre bébé. Sa conception avec maintien au doigt simplifie le nettoyage.

Bébé souriant tout en tenant une peluche

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  2. Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance). 

  3. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée pour nos sucettes ultra (n=201). 

  4. D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201). 