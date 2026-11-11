ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Accessoires mobiles

Accessoires mobiles (20)

1 - 12 sur 20 résultats
Trier:

Batterie externe USB

DLP1810CV/00
  • 10 000 mAh
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • Batterie Li-polymère
  • Argent
Voir le produit

Batterie externe USB

DLP7721C/00
  • 20 000 mAh
  • 3 ports de charge USB
  • QC 3.0 et PD 3.0
  • PPS
Voir le produit

Câble USB-C > Lightning

DLC6541LB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir
Voir le produit

Batterie externe USB

DLP1930CW/00
  • 30 000 mAh
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • QC 3.0 et PD
  • Blanc
Voir le produit

Chargeur secteur

DLP2682CW/00
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • Power Delivery
  • QC 4+
  • PPS
Voir le produit

Batterie externe USB

DLP1810CB/00
  • 10,000 mAh
  • Ports de charge USB A & USB C
  • Batterie Li-polymère
  • Noir
Voir le produit

Batterie externe USB

DLP7717NB/00
  • 10 000 mAh
  • 2 ports de charge USB
Voir le produit

Adaptateur Bluetooth®

DLM3551/00
  • USB-C
  • Connectivité Bluetooth
Voir le produit

Adaptateur Bluetooth®

DLM3552/00
  • Lecteur audio
  • Connectivité Bluetooth
Voir le produit

Chargeur sans fil Qi

DLP9230NB/00
  • 15 W
  • Recharge rapide
  • Chargement sans fil Qi
Voir le produit

Câble USB-A > USB-C

DLC6541AB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir
Voir le produit

USB-C > USB-C

DLC4561CB/00
  • Synchronisation et charge
  • 2 m
  • Noir
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.