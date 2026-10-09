Profitez du plein air

Profitez de vos soirées en plein air avec cette enceinte résistante aux éclaboussures offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une seule charge. Des lumières LED créent une ambiance, la technologie Bass+ délivre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez même connecter d'autres enceintes.