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Enceinte sans fil Philips placée sur une étagère dans un salon cosy

Enceintes sans fil Philips

Idéal à la maison et en déplacement

Enceinte domestique sans fil Fidelio FA3

Conçu pour le son stéréo

Enceinte domestique sans fil
Enceinte domestique sans fil
Son stéréo chaleureux et incroyablement détaillé
Enceintes Bluetooth®

Enceintes Bluetooth®

Faites la fête, où que vous alliez.

Enceintes de fête

Enceintes de fête

Son puissant. Basses épiques.

Afficher plus

Solution parfaite

Enceinte domestique sans fil Fidelio FA3 et platine Bluetooth® FT1

Conçu pour le son stéréo

Magnifiquement fonctionnel

Nos enceintes Bluetooth® sans fil actives FA3 offrent un son stéréo chaleureux et détaillé. Idéales pour le streaming, elles se connectent également à des sources filaires. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez des films, préparez-vous à une immersion totale.

Découvrez l'enceinte FA3
Enceinte portable sans fil Philips TAFA3
Enceintes Wi-Fi Philips

Wi-Fi ou Bluetooth® ?

Les enceintes Wi-Fi se connectent à vos appareils via votre réseau domestique. Elles vous offrent une qualité audio incomparable, ce qui les rend idéales avec votre téléviseur Ambilight. Les enceintes Bluetooth® s'appairent directement avec les appareils, pour une portabilité maximale.

Profitez du plein air

Profitez de vos soirées en plein air avec cette enceinte résistante aux éclaboussures offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une seule charge. Des lumières LED créent une ambiance, la technologie Bass+ délivre des basses profondes quel que soit le volume, et vous pouvez même connecter d'autres enceintes.

Découvrez l'enceinte S2000
Des enceintes Philips sans fil pour votre pique-nique
Enceinte portable Philips : basses profondes, lumières colorées et conception robuste

Philips - Enceinte sans fil S5000E

La puissance du son

Envie d'un son assez puissant pour danser ? Avec sa conception robuste, ses basses profondes et ses lumières colorées, cette enceinte portable est idéale pour mettre l'ambiance. Plage, camping ou paddle… la fête vous suit partout !

Découvrez l'enceinte sans fil S5000

Pour iOS et Android

Application Philips Entertainment

Prend en charge le contrôle de modèles sélectionnés d’enceintes Bluetooth Philips, barres de son, enceintes de fête, microsystèmes, appareils CD soundmachine et radios portables.

Scannez le code QR pour télécharger l’application
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Un siècle d'innovation sonore par Philips

100 années de Philips

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