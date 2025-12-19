Un leader engagé dans les technologies de la santé
Chez Philips, notre objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à des innovations significatives. Notre objectif est d'améliorer 2,5 milliards de vies par an d'ici 2030, dont 400 millions dans les communautés mal desservies.
En tant qu’entreprise spécialisée en technologie, nous - et les titulaires de licences de marque - innovons avec une conviction constante : il y a toujours un moyen de rendre la vie meilleure.
Chez Philips, nous cherchons à offrir une valeur supérieure, à nos clients et à nos actionnaires, sur le long-terme, tout en agissant de manière responsable vis-à-vis de la planète et de la société, en partenariat avec nos parties prenantes.
Innover pour relever les défis de la santé mondiale
Nous sommes fiers de notre héritage en matière d’innovation qui remonte à près de 130 ans. Cette innovation significative, axée sur les besoins de nos clients , est au cœur de tout ce que nous faisons.
~9%de nos revenus investit en R&D en 2025
Transformer les soins de santéPhilips figure au classement Clarivate Top 100 Global Innovators™ pour la 13e année consécutive.Lire la suite
676demandes de brevets MedTech en 2025
Dépôts de brevets MedTechPhilips a été l’entreprise n°1 auprès de l’Office européen des brevets en 2025.Lire la suite
~50%investissements R&D liés aux logiciels et données en 2025
Confiance et innovation vont de pair79 % des professionnels de santé estiment que l’IA pourrait améliorer les résultats pour les patients, mais la confiance dans cette technologie doit être gagnée — comment y parvenir ?Lire la suite
53 000brevets déposés
Une innovation centrée sur les personnes et les patientsNous nous concentrons sur les innovations dans les domaines du monitoring, des thérapies interventionnelles, de l’imagerie, de l’informatique de santé et de la santé personnelle.Lire la suite
Pourtant, dans un secteur en constante évolution comme le nôtre, nous pouvons rarement innover seuls. Cela implique d’intensifier la collaboration avec des professionnels de santé, des startups, des universités (en particulier des hôpitaux universitaires) et d’autres entreprises.
En tant qu’entreprise responsable, nous opérons de manière durable, conformément à des normes environnementales, sociales et de gouvernance (RSE) strictes. Nous continuons d’intégrer continuellement le développement durable dans nos activités, que ce soit dans nos propres opérations ou au-delà, en collaboration avec nos partenaires.
Le succès de notre entreprise dépend de la capacité de chaque employé à se sentir valorisé, respecté et capable de faire pleinement sa part.
Notre organisation managériale combine leadership responsable et encadrement autonome
Les produits vont et viennent… Les technologies changent… Mais Philips reste fermement attaché à une chose :créer des innovations significatives qui améliorent la santé et le bien-être des personne
Nous voulons permettre aux professionnels de santé de consacrer plus de temps aux patients, tout en aidant davantage de personnes à prendre soin de leur santé et de leur bien-être, grâce à des innovations qui ont du sens. Nous le ferons de manière responsable et durable, avec la sécurité des patients et la qualité au cœur de toutes nos actions.