Projecteurs

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Philips NeoPix 444
Projecteur domestique

NPX444/INT
  • Taille d'écran jusqu'à 100 pouces
  • LED
  • 500 lumens ANSI
  • Socle pivotant à 360 degrés
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  • Philips NeoPix 250 Smart
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  • Philips NeoPix 250 Smart
  • Philips NeoPix 250 Smart
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Philips NeoPix 250 Smart
Projecteur domestique

NPX250/INT
  • True Full HD 1080p
  • Socle pivotant à 180 degrés
  • Mode miroir sans fil
  • Utilisation fluide avec vos applications
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  • Philips NeoPix 550
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  • Philips NeoPix 550
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Philips NeoPix 550
Projecteur domestique

NPX550/INT
  • 100" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Corrections d'images multiples
  • Système audio puissant
  • Ultra-silencieux
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  • Philips NeoPix 150
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Philips NeoPix 150
Projecteur domestique

NPX150/INT
  • Socle pivotant à 180 degrés
  • Résolution Full HD 1080p
  • Taille d'écran jusqu'à 80 pouces
  • Ventilateur silencieux
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  • Philips NeoPix 530
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  • Philips NeoPix 530

Philips NeoPix 530
Projecteur domestique

NPX530/INT
  • De magnifiques images
  • Positionnement flexible
  • Connecté
  • Un silence profond et un son percutant
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  • Philips NeoPix 200
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  • Philips NeoPix 200
  • Philips NeoPix 200

Philips NeoPix 200
Projecteur domestique

NPX200/INT
  • Un affichage éclatant
  • Connexions multiples
  • Haut-parleurs intégrés
  • Remarquablement compact
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  • Philips Screeneo UL5 Smart
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Philips Screeneo UL5 Smart
Projecteur domestique

SCN355/INT
  • Écran de 100" (254 cm) à portée ultra-courte
  • Full HD avec 108 % REC2020
  • Système LuminOS, applications intégrées
  • Ultra-compact
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  • Philips NeoPix 230 Smart
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  • Philips NeoPix 230 Smart
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Philips NeoPix 230 Smart
Projecteur domestique

NPX230/INT
  • 80" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Système LuminOS, applications intégrées
  • Design adaptable, lampe de chevet
  • Ultra-silencieux
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  • Philips NeoPix 244
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  • Philips NeoPix 244
  • Philips NeoPix 244

Philips NeoPix 244
Projecteur domestique

NPX244/INT
  • 80" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Design adaptable, lampe de chevet
  • Enceinte intégrée
  • Ultra-silencieux
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  • Philips NeoPix 450 Smart
  • Philips NeoPix 450 Smart
  • Philips NeoPix 450 Smart

Philips NeoPix 450 Smart
Projecteur domestique

NPX450/INT
  • Socle ergonomique à 180 degrés
  • Résolution Full HD 1080p
  • Mise au point et correction du trapèze automatiques
  • Mode miroir Wi-Fi
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  • Philips ProPix 650
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  • Philips ProPix 650
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Philips ProPix 650
Projecteur professionnel

PRX650/INT
  • 4000 lumens ANSI
  • Écran jusqu'à 150 pouces
  • Résolution WXGA
  • Lampe Philips UHP
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  • Philips ProPix 860
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  • Philips ProPix 860

Philips ProPix 860
Projecteur professionnel

PRX860/INT
  • 2600 lumens ANSI
  • Écran jusqu'à 150 pouces
  • Résolution Full HD
  • Source lumineuse LED
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