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Une femme écoutant de la musique sur un système audio domestique Philips.

Équipements audio domestiques Philips

Vivez au rythme de la musique !

Platine Bluetooth® Philips V3000

Le Stevie

Hi-Fi
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Diffusion pratique
Microchaînes

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Le meilleur de votre musique !

Radios et radio-réveils

Radios et radio-réveils

Style classique, son moderne

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Solution parfaite

Le Tina

Style rétro, son moderne.

Rétro et contemporaine à la fois

Redécouvrez vos morceaux préférés avec une platine polyvalente. Écoutez vos classiques en vinyle ou vos playlists en streaming grâce à la lecture multi-vitesses et à la connectivité Bluetooth®. Les haut-parleurs intégrés et fonctions modernes permettent de diffuser facilement un son intemporel partout.

Découvrez le Tina
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Microchaînes

Votre musique, vos préférences

Diffusez votre musique sans fil et écoutez vos CD préférés ou la radio en toute clarté. Un son puissant et une connectivité sans faille dans un format compact qui s'intègre parfaitement à n'importe quelle pièce, pour une écoute flexible et claire.

Découvrez les microchaînes

Pour bien commencer la journée

Réveillez-vous à votre façon. Profitez d'un son clair, de deux alarmes et de fonctions de réveil en douceur pour bien commencer la journée. Grâce à la diffusion sans fil, aux écrans à intensité variable et aux commandes simples, vos matinées restent zen.

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Radio portable Philips
Platine Bluetooth® rétro avec haut-parleurs intégrés et son tout-en-un

Platine Bluetooth® Fidelio FT1

Conçue pour une haute fidélité

La platine Bluetooth® FT1 vous invite à profiter pleinement de la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé fait tourner le vinyle avec précision, et elle intègre également un lecteur CD. Vous pouvez écouter votre musique avec ou sans fil.

Découvrez la platine Bluetooth® FT1

  • Profitez de toute votre musique

    Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et d'écouter des CD ou des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner numérique avec 20 présélections offre une réception d'une clarté exceptionnelle et le lecteur CD peut lire des CD MP3 et des CD enregistrés.

  • Ultra-portable

    Cette radio analogique est suffisamment compacte pour se glisser dans votre poche. Vous pouvez également la laisser pendre à votre poignet grâce à la dragonne incluse. Elle est alimentée par 2 piles AAA et sa prise casque vous offre une écoute personnelle.

  • Essentiel

    Je vais demander à Tarik

Pour iOS et Android

Application Philips Entertainment

Prend en charge le contrôle de modèles sélectionnés d’enceintes Bluetooth Philips, barres de son, enceintes de fête, microsystèmes, appareils CD soundmachine et radios portables.

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