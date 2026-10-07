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Platine Bluetooth® Philips V3000
Solution parfaite
Le Tina
Style rétro, son moderne.
Redécouvrez vos morceaux préférés avec une platine polyvalente. Écoutez vos classiques en vinyle ou vos playlists en streaming grâce à la lecture multi-vitesses et à la connectivité Bluetooth®. Les haut-parleurs intégrés et fonctions modernes permettent de diffuser facilement un son intemporel partout.
Diffusez votre musique sans fil et écoutez vos CD préférés ou la radio en toute clarté. Un son puissant et une connectivité sans faille dans un format compact qui s'intègre parfaitement à n'importe quelle pièce, pour une écoute flexible et claire.
Réveillez-vous à votre façon. Profitez d'un son clair, de deux alarmes et de fonctions de réveil en douceur pour bien commencer la journée. Grâce à la diffusion sans fil, aux écrans à intensité variable et aux commandes simples, vos matinées restent zen.
Platine Bluetooth® Fidelio FT1
La platine Bluetooth® FT1 vous invite à profiter pleinement de la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé fait tourner le vinyle avec précision, et elle intègre également un lecteur CD. Vous pouvez écouter votre musique avec ou sans fil.
Cette élégante microchaîne vous permet de diffuser des playlists en streaming et d'écouter des CD ou des stations de radio DAB+ et FM. Le tuner numérique avec 20 présélections offre une réception d'une clarté exceptionnelle et le lecteur CD peut lire des CD MP3 et des CD enregistrés.
Cette radio analogique est suffisamment compacte pour se glisser dans votre poche. Vous pouvez également la laisser pendre à votre poignet grâce à la dragonne incluse. Elle est alimentée par 2 piles AAA et sa prise casque vous offre une écoute personnelle.
Je vais demander à Tarik
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