Accessoires pour la maison et le bureau

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Duo clavier-souris sans fil
Alliez confort et productivité avec ce duo clavier-souris.
Travaillez sans fil et rapidement.
Travaillez sans avoir à gérer vos câbles
Combos (clavier + souris)
L’ergonomie et le confort sont notre priorité, avec un design minimaliste pour répondre à tous vos besoins. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre des ensembles filaires ou sans fil, pendant que nous garantissons la qualité et une excellente expérience utilisateur – comme toujours.
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