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Accessoires pour la maison et le bureau

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Duo clavier-souris sans fil

6000 series

La commodité du sans fil, un design compact
La commodité du sans fil, un design compact
Ce duo clavier-souris est pensé pour la productivité.
5000 series

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Alliez confort et productivité avec ce duo clavier-souris.

4000 series

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Travaillez sans fil et rapidement.

3000 series

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Travaillez sans avoir à gérer vos câbles

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Combos (clavier + souris)

Combos (clavier + souris)

L’ergonomie et le confort sont notre priorité, avec un design minimaliste pour répondre à tous vos besoins. Il ne vous reste plus qu’à choisir entre des ensembles filaires ou sans fil, pendant que nous garantissons la qualité et une excellente expérience utilisateur – comme toujours.

Moniteurs Domestiques

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