Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) sont composés d’un tapis ou de fibres disposées au hasard. Les filtres HEPA sont conçus pour cibler une gamme de tailles de particules. Ces particules sont piégées et empilées dans la fibre. Les purificateurs d’air Philips utilisent des filtres HEPA NanoProtect. Ces filtres éliminent 99.97 % des particules à 0.3 µm (0.3 µm étant la taille de particule la plus pénétrante pour un filtre NanoProtect HEPA). NanoProtect HEPA utilise une combinaison de filtrage mécanique et électrostatique, où l’action mécanique capture les plus grosses particules et l’action électrostatique les plus petites. Cette conception de filtre permet une taille optimale, une meilleure circulation de l’air, une vitesse accrue de nettoyage de l’air, une réduction des coûts de matériaux et une consommation d’énergie moindre.