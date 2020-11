Expert de l’épilation

Les façons de se débarrasser de la pilosité sont légion. Citons le rasage, mais aussi l’épilation à la cire, à l’épilateur et à la lumière pulsée. La méthode qui vous convient le mieux dépend de votre type de peau et de pilosité, de la zone du corps concernée et de vos envies spécifiques. Vous attachez de l’importance à une épilation rapide et efficace ? Vous souhaitez des résultats plus longue durée ou vous avez la peau sensible ? Découvrez les méthodes d’épilation adaptées aux différentes parties du corps et déterminez celle qui vous convient le mieux.