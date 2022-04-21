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Pour jambes, corps et pieds
Utilisation sans fil
+ 9 accessoires
La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.
Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.
32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.
4.4
sur 6
717
Avis
91%
recommandent ce produit
Tffn
21/04/2022
België
Acheteur vérifié
Meilleur épilateur que j’ai pu avoir
Très efficace, laisse une peau douce, le rapport qualité prix est au top. Ayant eu d’autre épilateur de marque concurrente (et plus chère) celui ci les détrône tous !
Avantages
Laisse une peau douce
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE715/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE715/00 Épilateur 100 % étanche
Saritamontiel
28/08/2021
België
Acheteur vérifié
Fonctionne super bien
Je mets la note de 5 car il est complet , il fonctionne super bien , il a une bonne prise en main . Les petits accessoires sont super pratiques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Sylrol
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit rempli son office
Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige
CLT Allemagne N=153, 2019