Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
L'affichage 10 bits offre une superbe profondeur de couleur avec 1,07 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs douces et naturelles, sans dégradés abrupts ni bandes.
Ces moniteurs Philips sont équipés de dalles hautes performances affichant des images à la résolution UltraClear 4K UHD (3 840 x 2 160). Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des images détaillées pour ses solutions de CAO, un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, ou que vous utilisiez des applications graphiques 3D, les moniteurs Philips donnent vie à vos images et graphismes.
Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.
La technologie SoftBlue améliore le confort visuel et protège contre les effets néfastes d'une exposition prolongée à la lumière bleue sur la santé. Grâce à la dalle à lumière bleue réduite, le rapport entre la lumière émise par l'écran dans la plage de 415-455 nm et l'émission de l'écran de 400-500 nm est abaissé à moins de 50 %. Par conséquent, la technologie SoftBlue offre un confort visuel optimal, réduit la fatigue oculaire et favorise une mise au point durable. En outre, la technologie LED SoftBlue est testée et certifiée Faible lumière bleue TÜV Rheinland (solution matérielle) pour sa réduction efficace des émissions de lumière bleue.
En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.
L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.
