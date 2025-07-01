Termes recherchés

    Maman nourrissant son bébé avec un biberon stérilisé et chaud

    Un repas sain et sûr pour votre bébé

    marque recommandée par les mamans du monde entier¹

    Chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium

    Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

    Chauffe-biberon et st&eacute;rilisateur 2&nbsp;en&nbsp;1 Premium

    Chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium

    Biberons, petits pots, sachets de lait et autres produits pour bébé
    video banner

    Chauffe-biberon et stérilisateur 2 en 1 Premium

    Une routine simple à adopter pour toutes les tétées

    Chauffe rapide, sûre et uniforme associée à une stérilisation sans produits chimiques qui élimine 99,9 % des bactéries².

    C'est l'heure du repas de bébé ? Préparez-le rapidement et en toute sécurité

    Gros plan du chauffe-biberon Philips Avent en action

    Chauffe uniformément en seulement 3 minutes

    C'est l'heure du repas ? Notre technologie réchauffe en douceur pour éviter la formation de points chauds, sans compromettre la rapidité.

    Maman testant la température du lait sur son bras

    Décongelez et maintenez aussi au chaud

    Décongelez rapidement le lait et les aliments pour bébé et maintenez-les au chaud à la bonne température pendant 60 minutes maximum.

    Réchauffer les repas solides dans le chauffe-biberon Avent

    Compatible avec les biberons et les petits pots pour bébé

    Conçu pour s'adapter à la plupart des grandes marques de biberons. Et lorsque votre bébé passe à la diversification, il décongèle et chauffe également les petits pots pour bébé.

    video banner

    Stérilisateur et sèche-biberon Premium

    Stérilisez, séchez et rangez

    Tout est prêt pour la prochaine tétée de votre bébé dans 40 minutes. Le stérilisateur et sèche-biberon Premium utilise des jets d'air filtré pour sécher les biberons avant de s'éteindre. Rapide et hygiénique, le stérilisateur élimine 99,9 % des germes² pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.

    Chauffez et stérilisez facilement pour des repas apaisés

    • Pourquoi la stérilisation des biberons est-elle importante ?

      La stérilisation élimine les germes nocifs des biberons, des tire-laits et des sucettes, afin de préserver la sécurité et l'hygiène des repas de bébé.

    • Puis-je réchauffer le lait maternel en toute sécurité ?

      Les chauffe-biberons chauffent doucement le lait, de façon uniforme et à la température du corps, afin de préserver les nutriments et d'éviter la surchauffe : les repas de bébés sont sûrs et offrent un moment d'apaisement.

    • Est-il également adapté aux petits pots ?

      Vous pouvez également utiliser le chauffe-biberon pour décongeler ou réchauffer les petits pots de bébé en douceur : idéal lorsque votre bébé commence la diversification.

    Et pour le nettoyage ? Stérilisez-le naturellement à la vapeur

    Gros plan d'une main utilisant le stérilisateur de biberons

    Rapides et pratiques

    Stérilisez en quelques minutes. Conservez le contenu stérilisé pendant 24 heures en maintenant le couvercle sur votre stérilisateur électrique.

    Stérilisateur de biberons sur le plan de travail d'une cuisine

    Conception compacte

    Son format compact s'adapte à la plupart des plans de travail. Il peut contenir jusqu'à 6 biberons et bien plus encore.

    Gros plan sur des sachets de stérilisation pour micro-ondes

    Chez vous ou en déplacement

    Les stérilisateurs électriques puissants offrent une solution complète pour votre maison. Les stérilisateurs et sachets de stérilisation pour micro-ondes sont pratiques et s'utilisent partout et à tout moment.

    Personne utilisant l'application Grossesse⁺ sur son téléphone

    Accompagner les mamans dès le premier jour. Téléchargez l'application Grossesse⁺

    Grossesse⁺ vous accompagne dès le début pour mieux planifier, vous informer et partager les soins. Retrouvez des informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'activité physique et l'accouchement, ainsi que des images numérisées illustrant le développement de bébé.

    Scannez le QR code pour télécharger l'application
    télécharger sur l'Apple Store télécharger sur le Google Play Store

    Service clients et assistance

    Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

    CustomerSupport

    Page d'accueil de l'assistance

    Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore

    MagnifyingGlass

    Recherchez votre produit

    Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit

    Clippin

    Découvrez les pièces de rechange et accessoires

    Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit

    Avis de non-responsabilité

    ¹ Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
