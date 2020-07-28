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Stérilisation en déplacement
Élimine 99,9 % des bactéries
Facile à utiliser
5 sachets pour 100 cycles
Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes est réutilisable et permet de stériliser des biberons, tire-laits et autres produits de puériculture en 90 secondes.*
Chaque sachet de stérilisation à vapeur pour micro-ondes élimine 99,9 %** des microbes et bactéries (efficacité prouvée).
Chaque sachet comprend une case à cocher. Cochez-la pour connaître facilement et rapidement le nombre d'utilisations du sachet.
4.5
sur 6
23
Avis
91%
recommandent ce produit
Clabadia
28/07/2020
Italia
Acheteur vérifié
Peccato non averle scoperte prima
Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale
Avantages
Praticità, economicità, spazio ridotto
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Acvpalma
17/06/2019
Portugal
Perfeito
De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
Yaya
14/08/2018
Italia
ottimo
Semplice, veloce e funzionale. Buona qualità prezzo.. Piccola capienza per cui ottimale per quando si hanno poche cose da sterilizzare.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Puissance du micro-ondes > 1 100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes et Escherichia coli. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.
Pendant la période de transition, vous pouvez recevoir l'ancien ou le nouvel emballage à base de papier