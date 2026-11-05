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Man with Goatee Shaving

Rasoirs pour le visage

Découvrez notre nouvelle précision de rasage

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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Notre meilleur rasoir pour hommes

Un rasage de près toute la journée, ultra doux

i9000 Prestige Ultra Series
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Notre rasage le plus près – même dans les zones les plus difficiles à raser
i9000 Prestige Series

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Un rasage de près toute la journée, ultra doux

i9000 Series

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Un rasage de près et un confort de peau

7000 Series

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Rasage de près, protection avancée de la peau – même sur une barbe de 3 jours.

5000 Series

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Rasage puissant, doux pour la peau – même sur une barbe de 3 jours.

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Rasoirs rotatifs : un rasage comme aucun autre

Les lames rotatives à 360° capturent et rasent les poils de barbe qui poussent dans toutes les directions.

Un rasage de près et doux – même dans les zones les plus difficiles à raser.

Rasage de près qui dure toute la journée avec Lift&Cut.

Notre système breveté Lift&Cut soulève délicatement les poils dès la racine avant de couper jusqu'à -0,08 mm près.

Incroyablement doux dans les zones les plus difficiles à raser.

Trois têtes flexibles individuelles épousent les contours du visage et du cou, atteignant tous les poils.

Optimisez votre expérience de rasage pour un confort accru.

Guide de pression et de mouvement Alertes en temps réel via l'anneau lumineux pour la meilleure technique de rasage

En savoir plus sur le rasage du visage.

  • Conçu pour des performances durables.

    Lames auto-affûtantes en acier européen de qualité spatiale, avec une durée de vie du moteur et de la batterie de 5 ans.

  • Humide & Sec

    Rasez-vous comme vous voulez. Un rasage confortable à sec ou un rasage rafraîchissant humide – avec du gel, de la mousse, ou même sous la douche.

  • Pour le style de votre choix.

    Transformez votre rasoir en un outil de coiffure multifonction – du styliseur de barbe au tondeuse de précision – avec une gamme d'accessoires pratiques.

Conçu dans le respect de l'environnement

Fabriqué avec qualité et dans le respect de l'environnement

Minimisez votre impact tout en bénéficiant de hautes performances année après année.

Garantie de 5 ans sur la durée de vie du moteur et de la batterie
Senses, adapts and guides

Conçu pour durer : jusqu'à 7 ans de garantie2

Profitez d'une fiabilité et de performances ultimes avec nos outils de toilettage durables.

Une main tenant un rasoir électrique

Capsule de nettoyage

Gardez votre rasoir comme neuf

Nettoyez et lubrifiez votre rasoir en une minute. La capsule de nettoyage est 10 fois plus efficace que l'eau3, de plus elle est compacte et sans fil, pour une utilisation et un stockage partout.

Comparez les rasoirs électriques Philips

i9000 Prestige Ultra
i9000
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Près de la peau

Rasage de très près
Près de la peau

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Rasage de très près
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Près de la peau

Rasage de très près
Près de la peau

Lames Dual Precision NanoTech

Jusqu'à -0,08 mm de la peau
Lames Dual Precision NanoTech

Lames Dual SteelPrecision

Jusqu'à 0,00 mm de la peau
Lames Dual SteelPrecision

Lames SteelPrecision

Efficace à chaque passage
Lames SteelPrecision

actions de coupe/minute

8 millions
actions de coupe/minute

actions de coupe/minute

7 millions
actions de coupe/minute

actions de coupe/minute

90 000
actions de coupe/minute

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  2. 2 ans de garantie + extension de 5 ans lors de l'enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat. 

  3. contre l'eau dans la cartouche 