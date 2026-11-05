Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Notre meilleur rasoir pour hommes
Un rasage de près toute la journée, ultra doux
Un rasage de près et un confort de peau
Rasage de près, protection avancée de la peau – même sur une barbe de 3 jours.
Rasage puissant, doux pour la peau – même sur une barbe de 3 jours.
Rasoirs rotatifs : un rasage comme aucun autre
Les lames rotatives à 360° capturent et rasent les poils de barbe qui poussent dans toutes les directions.
Notre système breveté Lift&Cut soulève délicatement les poils dès la racine avant de couper jusqu'à -0,08 mm près.
Trois têtes flexibles individuelles épousent les contours du visage et du cou, atteignant tous les poils.
Guide de pression et de mouvement Alertes en temps réel via l'anneau lumineux pour la meilleure technique de rasage
Lames auto-affûtantes en acier européen de qualité spatiale, avec une durée de vie du moteur et de la batterie de 5 ans.
Rasez-vous comme vous voulez. Un rasage confortable à sec ou un rasage rafraîchissant humide – avec du gel, de la mousse, ou même sous la douche.
Transformez votre rasoir en un outil de coiffure multifonction – du styliseur de barbe au tondeuse de précision – avec une gamme d'accessoires pratiques.
Minimisez votre impact tout en bénéficiant de hautes performances année après année.
Profitez d'une fiabilité et de performances ultimes avec nos outils de toilettage durables.
Nettoyez et lubrifiez votre rasoir en une minute. La capsule de nettoyage est 10 fois plus efficace que l'eau3, de plus elle est compacte et sans fil, pour une utilisation et un stockage partout.
Rasage de très près
Près de la peau
Rasage de très près
Près de la peau
Rasage de très près
Près de la peau
Jusqu'à -0,08 mm de la peau
Lames Dual Precision NanoTech
Jusqu'à 0,00 mm de la peau
Lames Dual SteelPrecision
Efficace à chaque passage
Lames SteelPrecision
8 millions
actions de coupe/minute
7 millions
actions de coupe/minute
90 000
actions de coupe/minute
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage
Découvrez toutes les rubriques d'assistance et bien plus encore
Effectuez une recherche par numéro de modèle et trouvez des informations spécifiques au produit
Trouvez les pièces de rechange et accessoires pour votre produit
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
2 ans de garantie + extension de 5 ans lors de l'enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.
contre l'eau dans la cartouche