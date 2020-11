Les paramètres de longueur offerts par la tondeuse sont les plus importants. Pour une coiffure courte, les cheveux sur les côtés sont coupés un peu plus courts que sur le dessus. Les longueurs à utiliser dépendent de votre choix personnel.

Un millimètre de plus ou moins peut déjà donner un look différent, donc choisissez une tondeuse qui offre une grande flexibilité en termes de longueurs. N’utilisez pas immédiatement la position de coupe la plus courte mais commencez avec un accessoire pour une plus grande longueur. On peut toujours faire plus court.

Philips offre une large gamme de tondeuses avec différentes possibilités de longueurs. Le modèle le plus avancé est la tondeuse Série 9000, dotée d’un balayage numérique pour sélectionner exactement la longueur désirée et la conserver. Vous pouvez ainsi choisir parmi plus de 400 paramètres de longueur de 1 à 42 mm, avec précisément 0,1 mm entre chaque longueur.