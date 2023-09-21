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  • Coupe rapide, régulière et précise.
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Hairclipper series 5000Tondeuse à cheveux lavable

HC5630/15

4.6
| (1313) Avis | 95% recommandent ce produit
Coupe rapide, régulière et précise.
La tondeuse à cheveux 5000 de Philips aide à réaliser une coupe rapide, régulière et précise. Ses 28 hauteurs de coupe, sa technologie anti-bourrage et son système à double lame permettent d'obtenir rapidement un résultat net et uniforme.
Voir tous les avantages

Précision accrue pour une coupe polyvalente.

Coupe rapide, régulière et précise.

  • Anti-bourrage

  • 28 hauteurs de coupe (de 0,5 à 28 mm)

  • 90 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Entièrement lavable

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

Le mode Turbo augmente la puissance, pour une coupe uniforme

Un résultat uniforme, quelle que soit la densité des cheveux. Activez le mode Turbo pour augmenter la vitesse du moteur et couper facilement les cheveux plus épais ou plus denses.

28 hauteurs de coupe avec molette de précision

28 hauteurs de coupe avec molette de précision

Idéale pour toutes les longueurs de coupe. La tondeuse Philips est fournie avec 2 sabots réglables et un sabot barbe supplémentaire de 2 mm. Réalisez des coupes précises de 3 à 28 mm par incréments de 1 mm. Utilisez le sabot barbe de 2 mm pour une obtenir une coupe courte ou pour styliser votre barbe, ou retirez le sabot pour une coupe ultra-précise de 0,5 mm.

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Aussi aiguisées qu'au premier jour, sans lubrification

Les lames en acier auto-affûtées sont conçues pour durer incroyablement longtemps. Même au bout de 5 ans, elles coupent avec la même précision qu'au premier jour.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

1313

Avis

95%

recommandent ce produit

21/09/2023

België

België

Acheteur vérifié

Impeccable (jusqu'à présent)

En comparaison d'autres marques aux mêmes prix, on voit directement la différence avec un produit qui coupe les cheveux du premier coup et est qualitatif (voir avantages). Juste la crainte de la fragilité de tous les éléments plastiques...

Avantages

Légèreté, efficacité, batterie, ergonomie.

Contre

Fragilité

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 HC7650/15 Tondeuse à cheveux lavable

09/04/2023

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit efficace et fiable.

C'est le deuxième appareil de ce type que j'achète et la solidité et la fiabilité du premier m'ont incité à reprendre u appareil similaire au premier.

Avantages

Bon rapport qualité prix.

Contre

Pas encore trouvé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5650/15 Tondeuse à cheveux lavable

15/09/2022

België

België

Acheteur vérifié

TRES FASILLE A UTILISERJE LE RECOMANDE

TRES BON PRODUIT POUR UN PRIX TRES RESONABLE BON ACHAT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 5000 HC5630/15 Tondeuse à cheveux lavable

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Mentions légales

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

  2. Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.