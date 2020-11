Découvrez notre gamme de chauffe-biberons et stérilisateurs aussi protecteurs pour votre bébé que vous-même. Nos stérilisateurs électriques et micro-ondes pour biberons tuent 99,9 % des bactéries et sont peu encombrants dans une cuisine. Au moment des repas, utilisez nos chauffe-biberons pour décongeler et chauffer doucement le lait à température idéale. Bon appétit !

1 Selon une enquête de satisfaction en ligne GemSeek menée en décembre 2015 auprès de plus de 9 000 utilisatrices de produits et marques de puériculture.