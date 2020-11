Les machines à café à dosettes sont idéales pour un plaisir occasionnel et sans entretien, ainsi que pour les foyers individuels. Ces machines compactes vous permettent de préparer vos spécialités de café préférées en quelques secondes, pour un remontant rapide. Les amateurs de café traditionnels préfèreront peut-être une cafetière filtre. Choisissez simplement votre type de café préféré, préparez la bonne quantité de café et profitez d'une expérience gustative aromatique.

Nos machines espresso super automatiques sont idéales pour les amateurs de café fraîchement moulu et de lait frais. Choisissez votre boisson préférée parmi notre gamme, personnalisez-la en fonction de vos goûts, installez-vous confortablement et détendez-vous. En savoir plusFermer