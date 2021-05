Philips Sneaker Cleaner

Profitez de votre plus belle paire de sneakers sans avoir peur de la salir. Le nettoyeur de baskets ou Sneaker Cleaner de Philips est conçu pour offrir un nettoyage simple et efficace de vos baskets. Sélectionnez la brosse adaptée à vos chaussures, humidifiez-la avec de l'eau et du savon, puis utilisez-la sur vos baskets pour un résultat rapide.