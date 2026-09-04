Robots cuiseurs-mixeurs et vaisselle

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4 en 1
Grâce à notre technologie unique, la vapeur circule du bas vers le haut, pour des ingrédients cuits de manière uniforme, sans être bouillis. Les bienfaits, la texture et les liquides de cuisson sont conservés pour le mixage.
Une fois les ingrédients cuits à la vapeur, il vous suffit de soulever le bol, de le retourner et de le verrouiller pour mixer à la consistance souhaitée.
Une solution si rapide et facile qu'elle permet à tous les membres de la famille comme aux assistantes maternelles de préparer des repas de diversification alimentaire nutritifs, le tout dans un seul bol. Servez immédiatement le repas, gardez-le pour plus tard ou congelez-le dans le récipient inclus.
La diversification alimentaire devient une expérience partagée. Informez-vous et trouvez de l'inspiration avec nos idées de recettes et de repas. Elles sont un excellent moyen d'offrir à votre bébé un bon départ dans la vie en lui donnant de bonnes habitudes alimentaires.
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L'accompagnement commence ici. Images numérisées, informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'exercice physique et le travail : Grossesse⁺ vous aide à planifier, apprendre et partager les soins dès les premiers instants.
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.