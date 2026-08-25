Conçus pour s'adapter à vos courbes, doux pour les zones sensibles

Les courbes de votre corps sont uniques. Tout comme nos embouts. Selon votre modèle, votre Lumea peut être fourni avec des embouts pour le corps, le visage, la précision, le maillot ou les aisselles (ou une combinaison de ces derniers). Ils sont conçus pour chacune des courbes de votre corps, garantissant ainsi...