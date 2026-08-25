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Une peau lisse pendant longtemps, c'est maintenant²

Lumea No 1 Product Feature Icon

La première marque mondiale d'épilateurs à lumière pulsée, appréciée par des millions de personnes1

Notre épilateur à lumière pulsée Lumea le plus avan...

Découvrez le seul épilateur à lumière pulsée doté d'un guidage sonore en temps réel

Lumea 9900 Pro: un soin expert
Lumea 9900 Pro: un soin expert
Le Philips Lumea 9900 Pro est votre estheticienne personnel à domicile, pour profiter sans effort d’une peau douce et lisse, comme en institut, jusqu’à 5 ans.
Lumea 9000: un soin délicat

Lumea 9000: un soin délicat

Cliniquement prouvé pour aider à obtenir facilement une peau lisse allant jusqu'à 5 ans, comme en institut de beauté, même sur les zones délicates

Lumea 8000: un soin complet

Lumea 8000: un soin complet

Des études cliniques ont prouvé qu'il offre une peau lisse pendant des années, comme en institut de beauté, au niveau des jambes et du visage.

Lumea 7000: un soin essentiel

Lumea 7000: un soin essentiel

Épilation douce et efficace avec un embout dédié à chaque partie du corps.

Qu'est-ce que la lumière pulsée Lumea ?

Inspiré des instituts de beauté, l'épilateur à lumière pulsée Lumea émet de douces impulsions lumineuses qui plongent les poils en phase de repos pour les faire tomber. Avec une utilisation régulière, la peau reste lisse et nette.3

Une peau lisse pendant longtemps, c'est maintenant1

L'épilation à lumière pulsée Lumea fonctionne-t-elle vraiment ?

En seulement 2 séances, vous allez constater une réduction de la pilosité de plus de 80 %4. Notre technologie de lumière pulsée s'appuie sur des années de recherche et de développement et a déjà été choisie par plus de 6 millions de femmes5.

Une peau douce et lisse durablement

Comment utiliser l'épilateur à lumière pulsée Lumea ?

Obtenez une peau douce pendant longtemps en seulement 4 étapes simples. Les commandes intuitives de l'appareil et l'application vous permettent d'obtenir facilement les résultats souhaités.

L'épilation à lumière pulsée Lumea est-elle sûre ?

Oui. Votre sécurité est notre priorité. L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea a été développé en collaboration avec des scientifiques et des dermatologues experts et a été testé par plus de 3 000 femmes pour garantir la sécurité du système à domicile.

Image montrant les couleurs de poils et les teintes de peau sur lesquelles le Lumea IPL est efficace...

La lumière pulsée Lumea est-elle adaptée pour moi ?

L'épilation à lumière pulsée est efficace sur de nombreux teints de peau et couleurs de poils. Elle fonctionne sur les poils blond foncé, bruns et noirs et convient aux teints de peau clairs à foncés.

Pourquoi choisir un épilateur à lumière pulsée Philips Lumea plutôt que…

  • Le rasage ?

    L'épilateur à lumière pulsée Lumea est conçu pour empêcher la croissance des poils, afin de vous offrir une peau véritablement lisse pour longtemps, sans poils incarnés ni repousse. Fini le rasage tous les deux jours! Utilisez plutôt Lumea une fois par mois pour des retouches.

  • Le laser en salon ?

    Dérivé des instituts de beauté professionnels, l'épilateur à lumière pulsée Lumea est une alternative économique à l'épilation laser. Doux mais efficace, il offre des résultats professionnels à domicile pour un coût bien moins important.

  • L'épilation à la cire ?

    Inutile d'enlever les poils à la racine, la technologie de lumière pulsée Lumea diminue progressivement et naturellement la quantité de poils. L'énergie provenant des légères impulsions lumineuses plonge le follicule pileux à l'état de repos, ce qui entraîne la chute du poil et offre une alternative confortable...

Profitez pleinement de votre épilateur à lumière pulsée Lumea

Conseils et assistance étape par étape avec l'application Philips Lumea IPL

Votre Lumea est fourni avec l'application gratuite Philips Lumea IPL. Avec ses conseils utiles, son accompagnement et sa planification des séances, elle vous permet de personnaliser votre routine et de profiter pleinement de votre appareil pour des résultats durables1.

Conçus pour s'adapter à vos courbes, doux pour les zones sensibles

Les courbes de votre corps sont uniques. Tout comme nos embouts. Selon votre modèle, votre Lumea peut être fourni avec des embouts pour le corps, le visage, la précision, le maillot ou les aisselles (ou une combinaison de ces derniers). Ils sont conçus pour chacune des courbes de votre corps, garantissant ainsi...

Gardez le cap

Simplifiez la gestion de votre routine grâce à l'application Lumea. Elle propose un programme personnalisé, des rappels intelligents et des conseils utiles pour vous aider à vous organiser et à suivre vos objectifs.

Scannez le code QR pour télécharger l’application
Gardez le cap
Image de Philips illustrant le développement durable, montrant une route au milieu de...

Développement durable

Conçu pour la vie, construit pour durer

Pour Philips, la beauté doit être en harmonie avec l'environnement. C'est pourquoi nous utilisons uniquement des emballages en papier et développons des produits bien conçus, pensés pour durer. Prenez soin de vous tout en prenant soin de la planète avec notre garantie de 5 ans offrant une tranquillité d'esprit . totale7

En savoir plus sur les épilateurs à lumière pulsée Lumea

Plus pour votre routine

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Mentions légales

  1. with ongoing monthly touch-ups following the indicated treatment schedule. 

  2. Market Leader Research Institute, respectivement valeur au détail et volume MAT (annuel glissant) Déc. 2025 et volume MAT 2010-2025, par catégorie d'épilateur à lumière pulsée. 

  3. based on 92% hair reduction on lower legs after 12 treatments. 

  4. Median results on legs. 

  5. Market leader research institute, respectively retail value and volume MAT Dec’25 and volume MAT 2010-2025, per IPL category. 

  6. armpits and bikini area. 

  7. 2 years standard + 3 years extended warranty upon registration within 60 days on Philips.com. 