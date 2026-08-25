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Notre épilateur à lumière pulsée Lumea le plus avan...
Cliniquement prouvé pour aider à obtenir facilement une peau lisse allant jusqu'à 5 ans, comme en institut de beauté, même sur les zones délicates
Des études cliniques ont prouvé qu'il offre une peau lisse pendant des années, comme en institut de beauté, au niveau des jambes et du visage.
Épilation douce et efficace avec un embout dédié à chaque partie du corps.
Qu'est-ce que la lumière pulsée Lumea ?
Inspiré des instituts de beauté, l'épilateur à lumière pulsée Lumea émet de douces impulsions lumineuses qui plongent les poils en phase de repos pour les faire tomber. Avec une utilisation régulière, la peau reste lisse et nette.3
Obtenez une peau douce pendant longtemps en seulement 4 étapes simples. Les commandes intuitives de l'appareil et l'application vous permettent d'obtenir facilement les résultats souhaités.
Oui. Votre sécurité est notre priorité. L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea a été développé en collaboration avec des scientifiques et des dermatologues experts et a été testé par plus de 3 000 femmes pour garantir la sécurité du système à domicile.
L'épilation à lumière pulsée est efficace sur de nombreux teints de peau et couleurs de poils. Elle fonctionne sur les poils blond foncé, bruns et noirs et convient aux teints de peau clairs à foncés.
L'épilateur à lumière pulsée Lumea est conçu pour empêcher la croissance des poils, afin de vous offrir une peau véritablement lisse pour longtemps, sans poils incarnés ni repousse. Fini le rasage tous les deux jours! Utilisez plutôt Lumea une fois par mois pour des retouches.
Dérivé des instituts de beauté professionnels, l'épilateur à lumière pulsée Lumea est une alternative économique à l'épilation laser. Doux mais efficace, il offre des résultats professionnels à domicile pour un coût bien moins important.
Inutile d'enlever les poils à la racine, la technologie de lumière pulsée Lumea diminue progressivement et naturellement la quantité de poils. L'énergie provenant des légères impulsions lumineuses plonge le follicule pileux à l'état de repos, ce qui entraîne la chute du poil et offre une alternative confortable...
Votre Lumea est fourni avec l'application gratuite Philips Lumea IPL. Avec ses conseils utiles, son accompagnement et sa planification des séances, elle vous permet de personnaliser votre routine et de profiter pleinement de votre appareil pour des résultats durables1.
Les courbes de votre corps sont uniques. Tout comme nos embouts. Selon votre modèle, votre Lumea peut être fourni avec des embouts pour le corps, le visage, la précision, le maillot ou les aisselles (ou une combinaison de ces derniers). Ils sont conçus pour chacune des courbes de votre corps, garantissant ainsi...
Pour Philips, la beauté doit être en harmonie avec l'environnement. C'est pourquoi nous utilisons uniquement des emballages en papier et développons des produits bien conçus, pensés pour durer. Prenez soin de vous tout en prenant soin de la planète avec notre garantie de 5 ans offrant une tranquillité d'esprit . totale7
Philips Lumea 9900 Pro : la lumière pulsée est-elle ...
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with ongoing monthly touch-ups following the indicated treatment schedule.
Market Leader Research Institute, respectivement valeur au détail et volume MAT (annuel glissant) Déc. 2025 et volume MAT 2010-2025, par catégorie d'épilateur à lumière pulsée.
based on 92% hair reduction on lower legs after 12 treatments.
Median results on legs.
Market leader research institute, respectively retail value and volume MAT Dec’25 and volume MAT 2010-2025, per IPL category.
armpits and bikini area.
2 years standard + 3 years extended warranty upon registration within 60 days on Philips.com.