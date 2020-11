Une totale liberté de mouvement



Profitez d'une totale liberté de mouvement avec nos casques et nos écouteurs sans fil Bluetooth®. Les coques des casques sans fil sont reliées par des arceaux ou des tours de cou. Les écouteurs sans fil s'insèrent dans l'oreille et sont entièrement sans câbles. Une solution idéale pour le sport et les déplacements.