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Arrêté

FidelioCasque True Wireless

T2/00

5
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Conçu pour les aventures du quotidien
Superbes à regarder. Incroyables à écouter. Ces écouteurs True Wireless haut de gamme vous offrent le son intra-auriculaire le plus ample et le plus précis de notre gamme, ainsi que le contrôle du bruit le plus intelligent. De la musique aux appels, des films aux podcasts : ils vous emmèneront partout.
Voir tous les avantages

Conçu pour les aventures du quotidien

  • Un son naturel exceptionnel

  • Réduction de bruit Pro+

  • Une qualité d'appel supérieure

  • Le design intemporel Fidelio

Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio

Incroyable. Signature sonore de Philips pour Fidelio

Des basses précises et profondes aux aigus limpides, en passant par les médiums chaleureux, ce superbe casque vous offre un son naturel exceptionnel avec une séparation précise des instruments. Les haut-parleurs dynamiques recouverts de graphène restituent plus que jamais les détails. Vous entendrez les morceaux de vos artistes préférés tels qu'ils les ont créés.

Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+

Une immersion qui s'adapte à vos habitudes. Réduction de bruit Pro+

La réduction adaptative du bruit s'adapte rapidement à votre environnement pour supprimer en temps réel le bruit extérieur, y compris le vent. De la musique aux appels, immergez-vous où que vous soyez sans avoir à lever le petit doigt. Si vous souhaitez régler le niveau de transparence ou de réduction du bruit du vent, utilisez simplement l'application Philips Headphones.

Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant

Une qualité d'appel supérieure. Chaque mot est clair et puissant

N'hésitez plus à passer vos appels en plein cœur des endroits les plus fréquentés et les plus bruyants. Les micros à faisceau se concentrent sur le son de votre voix tandis que les algorithmes IA évolués empêchent le bruit environnant de gâcher votre appel. S'il y a beaucoup de vent, le capteur à conduction osseuse captera votre voix de manière fiable, afin que vous soyez toujours entendu.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 6

8

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

12/03/2024

France

France

Excellents

En plus d'être beaux (selon moi), ces écouteurs fonctionnent à merveille. J'écoute en HiRes et LDAC et c'est un vrai bonheur. Les fonctionnalités liées à la gestion du bruit environnant font bien leur ouvrage. Je ne regrette pas d tout cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless

02/01/2025

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Fidelio T2

J’apprécie énormément d’écouter ma musique et mes vidéos avec les écouteurs Fidelio T2. La qualité sonore est incroyable, avec des basses profondes et des aigus cristallins. Ils offrent une expérience d’écoute immersive qui transforme vraiment mes moments audio. Je les recommande à tous les mélomanes et amateurs de technologie audio haut de gamme !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T2 Casque True Wireless

12/07/2025

Deutschland

Deutschland

Absoluter Spitzenklang

Ich höre fast ausschließlich Hi-Res Musik und bin vom Klang absolut begeistert. Sehr guter, ausgewogener Klang mit starkem und sauberen Bass. Auch die Mitten und Höhen sind auf Spitzen Niveau. Bluetooth natürlich über LDAC. Haptik und Optik sind auch super, wie üblich bei Fidelios.

Avantages

Haptik, Optik, Klang, Bass, high-res, hoher Tragekomfort und passgenau

Contre

Keine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Fidelio T2 True Wireless Kopfhörer

Oui, je recommande ce produit

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