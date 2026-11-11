Casque Fidelio

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Fidelio
Casque circum-aural

L5/00
  • Son naturel exquis
  • Réduction adaptative du bruit
  • Légèreté et confort tout au long de la journée
  • Qualité d’appel supérieure
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Fidelio
Casque circum-aural sans fil

L4SE/00
  • Un son naturel exceptionnel
  • Réduction de bruit Pro+
  • Une qualité d'appel supérieure
  • Le design intemporel Fidelio

Prix de vente recommandé

199,99 €

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