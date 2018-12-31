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Nouveau

FidelioCasque circum-aural

L5/00

Conçu pour les mélomanes

Donnez à la musique que vous aimez tout l’espace nécessaire pour respirer. Ce casque circum-aural sans fil haut de gamme associe le son Fidelio exquis à un confort exceptionnel et à notre système de contrôle du bruit le plus intelligent à ce jour. Enfilez-le et laissez-vous transporter.

Voir tous les avantages

Conçu pour les mélomanes

  • Son naturel exquis

  • Réduction adaptative du bruit

  • Légèreté et confort tout au long de la journée

  • Qualité d’appel supérieure

Raffinée. La signature sonore Philips pour Fidelio

Les haut-parleurs à dôme sur mesure avec revêtement en céramique et suspension en soie produisent un son naturel et équilibré qui vous plonge au cœur de la musique. Des basses fermes et maîtrisées aux médiums chaleureux, en passant par les aigus cristallins et la séparation précise des instruments, les morceaux que vous aimez peuvent pleinement s’exprimer.

Une réduction adaptative du bruit plus harmonieuse que jamais

Des algorithmes plus intelligents s’adaptent en permanence à votre environnement et à l’ajustement du casque pour une écoute immersive sans effort. Les variations d’étanchéité des coques lorsque vous bougez sont compensées, tandis que le mode Transparence s’active automatiquement dans les environnements calmes. Quels que soient vos mouvements et votre destination, l’équilibre entre immersion et perception de l’environnement est toujours parfait.

Design Fidelio. Confort exceptionnel et sensation de légèreté

Une structure conçue avec précision et un arceau souple en cuir protéiné répartissent uniformément le poids, tandis que les coques ovales assurent une isolation phonique passive efficace. Un panneau tactile vous permet de régler le volume du bout des doigts, et la musique se met en pause lorsque vous retirez le casque.

Spécificités Techniques

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