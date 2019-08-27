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Hoe zien zorgprofessionals de toekomst van de zorg?
 
Het jaarlijks terugkerende Future Health Index-rapport analyseert de prioriteiten en perspectieven van zorgbestuurders en young professionals in de zorg.

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130 jaar innovatie


Philips viert 130 jaar innovatie, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door de jaren heen is ons doel nooit veranderd: het leven van mensen verbeteren met zinvolle innovaties. Ontdek hoe we samen het leven beter maken.

 

 

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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