onderhoudsservices

Bij Philips bieden we veel meer dan alleen onderhoud aan uw technologie. Wij streven ernaar u te helpen prestaties, gebruiksgemak en interoperabiliteit te verbeteren door uw technologie duurzaam en betrouwbaar te houden. Neem contact met ons op voor telefonische technische ondersteuning, ondersteuning op locatie en probleemoplossing op afstand, rechtstreeks van experts met uitgebreide klinische inzichten.

Of u nu op zoek bent naar korte of langdurige services voor apparatuur en software van Philips of van andere leveranciers, wij helpen u de beste opties te kiezen die bij uw interne capaciteit en budget passen.