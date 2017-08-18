Zoektermen

NL
FR
onderhoudsservices
l image

Onderhoudsservices

Maximaliseer de operationele efficiëntie en verminder ongeplande uitval van apparatuur.

Contact us

    Bij Philips bieden we veel meer dan alleen onderhoud aan uw technologie. Wij streven ernaar u te helpen prestaties, gebruiksgemak en interoperabiliteit te verbeteren door uw technologie duurzaam en betrouwbaar te houden. Neem contact met ons op voor telefonische technische ondersteuning, ondersteuning op locatie en probleemoplossing op afstand, rechtstreeks van experts met uitgebreide klinische inzichten.

     

    Of u nu op zoek bent naar korte of langdurige services voor apparatuur en software van Philips of van andere leveranciers, wij helpen u de beste opties te kiezen die bij uw interne capaciteit en budget passen.

    24/7 niet-kritieke dienstverleningscasussen maken


    De Philips Customer Services Portal is een online toepassing waarmee u een breed scala aan servicebehoeften kunt beheren, op individueel productniveau, op het niveau van servicegebeurtenissen, op instellingsniveau, op contractniveau, en meer.

    Meer informatie

    Onderhoudsservices voor medische apparatuur en software

    Onze servicemogelijkheden

    Ga het gesprek aan

    Geïnteresseerd in onze services? Heeft u vragen?
    We helpen u graag.

    Contact us
    *

    Contactinformatie

    * Dit veld is verplicht

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *

    Door uw reden voor contact op te geven, kunnen wij u beter van dienst zijn.

    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

    *
    *

    Wat betekent dit?

    Final CEE consent

    www.philips.be/privacy

    Verwante services

    Meer informatie over onze services

    Indien u een standalone IP licentie voor onderhoud van apparatuur wenst, kunt u hier contact met ons opnemen.

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

    U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.