Customer Service Solutions



Wij kijken verder dan de technologie en luisteren naar de ervaringen van uw teams en patiënten om inzichten op te doen en hun behoeften te begrijpen. Met onze flexibele service portfolio zijn wij in staat om maatwerk te leveren. Wij bieden u de mogelijkheid om te kiezen voor de dekking van alle kosten die gemoeid zijn met service en onderhoud of we kunnen u in staat stellen om met uw eigen team het onderhoud uit te voeren. Indien gewenst kunnen we u ook ondersteunen met het inzichtelijk maken van het gebruik van uw apparatuur en u te adviseren over het optimaliseren van de inzet van uw apparatuur. We beperken onze dienstverlening niet alleen tot Philips apparatuur. U kunt ook van onze service- en onderhoudsorganisatie gebruik maken voor apparatuur van andere merken