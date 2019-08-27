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La santé ne connaît pas de limites. Il devrait en être de même pour les soins.
Chez Philips, nous pensons que la qualité de vie peut toujours être améliorée.
La santé ne connaît pas de limites. Il devrait en être de même pour les soins.
La mise en place d'une véritable interopérabilité dans le domaine des soins de santé est une entreprise complexe, qu'il s'agisse de l'intégration de systèmes ou de la connexion transparente de plusieurs systèmes, applications, départements et institutions.
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