Il est important pour plusieurs raisons de relier les différents systèmes médicaux et de discuter des données des dossiers patient provenant de services hospitaliers isolés, car l’extraction de données compartimentées peut faire perdre un temps précieux pour le patient. Il est également possible que des données critiques passent inaperçues.

“De nombreux systèmes ont été conçus à l’époque où ils n’étaient que des îlots d’informations. Le besoin de partager les informations n’existait pas encore et la nécessité de rassembler et de relier tous les éléments n’était pas aussi forte”, ajoute M. Rubens.

La capacité des appareils et des systèmes à se connecter les uns aux autres et à partager les données permet d’avoir une vue d’ensemble de l’état de santé du patient. Les cliniciens peuvent ainsi prendre des décisions plus rapidement et de façon plus réactive. Ceci explique la volonté de donner la priorité à l’interopérabilité dans les systèmes d’information hospitaliers. L’interopérabilité signifie que les données peuvent circuler entre les fournisseurs et les systèmes de santé pour faciliter l’accès à des soins de haute qualité, quel que soit l’emplacement physique du patient.

Il est difficile de parvenir à une véritable interopérabilité, qu’il s’agisse de l’intégration des appareils médicaux ou de la connexion transparente de multiples systèmes, applications, services et établissements. Pour M. Rubens, “Le défi actuel est d’autant plus difficile à relever que ces systèmes n’ont pas été conçus au départ pour être interopérables et qu’il impossible de remplacer tous ces systèmes du jour au lendemain.”

Il ajoute : “C’est donc l’occasion d’utiliser des solutions et des couches d’interopérabilité qui permettent de relier ces systèmes et d’en extraire des informations utiles, ainsi que de normaliser ces données si nécessaire, sans vous obliger à remplacer l’ensemble de ces solutions.”

Les organismes de normalisation ont fait des progrès importants et les mesures incitatives au niveau de la réglementation, comme les bonnes pratiques d’utilisation, ont encouragé les fournisseurs et les prestataires médicaux à améliorer l’interopérabilité des systèmes et le partage des contenus. Pourtant, des incohérences et des problèmes de qualité liés aux données persistent.

Les défis sont multiples, mais les occasions d’exercer une influence positive sur les patients et les prestataires médicaux grâce à des modèles de prise en charge plus intégrés sont nombreuses. Une stratégie d’interopérabilité à l’échelle de l’établissement peut contribuer à ce que les données riches en informations soient correctement utilisées, permettant ainsi de transformer l’administration de soins pour tous, de relier les éléments entre eux, d’éliminer les déconnexions et de partager les données dans l’intérêt de tous.