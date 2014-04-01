Chez Philips CT, nous nous engageons à vous fournir les réponses dont vous avez besoin là où vous en avez besoin, tout en contribuant à réduire les pressions croissantes auxquelles vous faites face. C’est pourquoi nous souhaitons collaborer avec vous afin de redéfinir l’expérience de TDM, avec une nouvelle gamme de solutions qui vous aident à améliorer la prise en charge des patients. Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.
Une gamme de solutions TDM qui vous offrent des informations précieuses avec simplicité et fiabilité.
Pour une qualité d’image personnalisée et une amélioration des processus de travail tout en assurant la satisfaction du personnel et le confort des patients.
* Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des pratiques cliniques. Un rendez-vous avec un radiologue et un physicien devra être pris afin de déterminer la dose adéquate permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. La détectabilité à bas contraste et la réduction du bruit ont été évaluées à l’aide d’un protocole d’imagerie corporelle de référence, en comparant l’IMR à la technique FBP. Les mesures ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et les tests, effectués sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains.
Étendez vos capacités de TDM et bénéficiez de performances de pointe sur votre système.
Technology Maximizer
Le programme Philips Technology Maximizer est conçu pour optimiser vos capacités cliniques et les performances de votre équipement grâce à des mises à niveau logicielles et des renouvellements de votre matériel. Il permet de gérer de manière économique les mises à niveau technologiques continues grâce à votre budget opérationnel.
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Diagnostic fiable dès la première acquisition avec l’IQon Elite Spectral CT
Consultez les études de cas du Dr Gopal Punjabi, chef du service de radiologie Hennepin Healthcare, et découvrez comment l’IQon Elite Spectral CT peut vous fournir des informations cliniques précieuses, pour une prise en charge fiable des maladies.
Améliorez la qualité de l’image et réduisez la dose de rayonnement avec l’IMR
Le Dr Tariq Hameed, professeur adjoint de radiologie clinique et en sciences de l’imagerie à l’Indiana University School of Medicine, partage son expérience de la technique IMR, une technique de radiologie interventionnelle fondée sur l’expertise, dans la pratique clinique.
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
Les scanners iQon Spectral CT, BigBore, CT 6000 iCT sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les notices d’utilisation. Janvier 2021
Le scanner Incisive est un dispositif médical de classe IIb fabriqué par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Il est destiné au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2021
Le système Philips IntelliSpace Portal et les logiciels qu’il intègre sont des dispositifs médicaux de classe IIa fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Lorsqu’il est utilisé par du personnel qualifié, il fournit des informations utiles à l’établissement d’un diagnostic.
Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Janvier 2021
Les scanners iQon Spectral CT, BigBore, CT 6000 iCT sont des dispositifs médicaux de classe IIb fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisé par l’organisme notifié TUV Rheinland CE0197. Ils sont destinés au diagnostic médical par imagerie tomodensitométrique. Les actes diagnostiques sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les notices d’utilisation. Janvier 2021
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