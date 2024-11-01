Les équipements de radiographie et de fluoroscopie de Philips offrent des processus de travail intuitifs et des images de qualité afin d’améliorer le rendement et de permettre des diagnostics fiables tout en augmentant la satisfaction du personnel et des patients. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.
Possibilités pour vos systèmes de radiographie et de fluoroscopie
Les systèmes de radiologie Philips DigitalDiagnost C90 et C50, DuraDiagnost, CombiDiagnost R90 et MobileDiagnost wDR sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2020
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