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Systèmes de radiographie et de fluoroscopie

Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité


Les équipements de radiographie et de fluoroscopie de Philips offrent des processus de travail intuitifs et des images de qualité afin d’améliorer le rendement et de permettre des diagnostics fiables tout en augmentant la satisfaction du personnel et des patients. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.

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    Final CEE consent

    Systèmes de radiographie et de fluoroscopie

    Radiologie numérique

    Radiographie mobile

    Fluoroscopie

    Options DXR


    Possibilités pour vos systèmes de radiographie et de fluoroscopie

    SkyFlow

    SkyFlow Plus


    Un algorithme de réduction de la quantité de rayonnement diffusé pour des images de radiologie numérique sans grille et une limitation des manipulations.

    Eleva

    Eleva


    Un système de contrôle des réglages des paramètres automatiques en fonction des examens et des patients, pour nos systèmes de radiographie et de fluoroscopie.

    Bone Supression

    Bone Suppression


    Une technologie qui permet d’enlever les structures osseuses des images du torse afin d’obtenir une vue dégagée des tissus mous.

    Dynamic UNIQUE

    Philips Dynamic Unique


    Représentation de haute qualité de détails diagnostiques en fluoroscopie à faible dose.

    UNIQUE

    Unique 2


    Logiciel de traitement des images radiologiques de nouvelle génération pour l’excellence clinique dans le domaine de la radiographie numérique

    Vous soutenir dans chaque étape

    Service Clientèle

    Service Clientèle
    En savoir plus

    Les systèmes de radiologie Philips DigitalDiagnost C90 et C50, DuraDiagnost, CombiDiagnost R90 et MobileDiagnost wDR sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme notifié TUV SUD CE0123. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces systèmes sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la notice d’utilisation. Juin 2020

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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