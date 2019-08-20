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Radiografie- & fluoroscopiesystemen

Gegevens, technologie en mensen met elkaar verbinden. Naadloos


De röntgen- en fluoroscopie-apparatuur van Philips biedt een uitstekende workflow en beelden van hoge kwaliteit voor hogere verwerkingscapaciteit en betrouwbare diagnoses, terwijl ook de medewerkers en de patiënt zeer tevreden zijn. Er is geen limiet aan wat we samen kunnen bereiken. Want vandaag de dag kent gezondheid geen grenzen, en dat moet ook gelden voor de gezondheidszorg.

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    Radiografie- & fluoroscopiesystemen

    Digitale radiografie

    Mobiele radiografie

    Fluoroscopie

    DigitalDiagnost C90, verhaal PCI, röntgen verbetert zorg patiënten, traject (Download .pdf)
    267.0 KB

    Het verbeteren van het zorgtraject van de patiënt


    Lees hier hoe na installatie van de DigitalDiagnost C90, het team van de Physicians Clinic of Iowa (PCI) in Cedar Rapids geniet van de toegenomen klinische onderzoeksmogelijkheden, de nieuwe efficiënte workflow, snellere onderzoeken en hogere medewerkers- en patiënttevredenheid.

    Lees het verhaal (267.0KB)

    Verwerkingssoftware voor röntgenbeelden


    Voor verbeteringen van de beeldkwaliteit en workflow op maat, terwijl de medewerkers tevreden blijven en de patiënten op hun gemak zijn

    Wat onze klanten zeggen over onze systemen

    Minimale verbouwing benodigd bij het intruilen van uw Philips X-ray system:

    Reza Karimzadeh
    "Ons ziekenhuis ondersteunt en stimuleert een circulaire economie, dus we zijn blij dat Philips deze duurzaamheidsdoelstelling met ons deelt."

    Reza Karimzadeh, Hoofd afdeling Radiologie, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL

    Efficiëntere klinische workflow:

    Waikato/NZ (CombiDiagnost R90) | verhaal
    "Niet alleen kunnen we de patiënt gemakkelijker positioneren, maar we zien ook een verbeterde beeldkwaliteit bij een lage dosis voor de patiënt in onze patiëntenzorg."

    Angela Karatasiou, MD, MSc WDHB Director of Conventional Imaging.

    Download het verhaal (236.0KB)

    Eenvoudigere procedures voor patiënten en medewerkers:

    Nephi/USA (ProxiDiagnost N90) klantenverhaal | video van klantenervaring
    "We zijn in staat de dosis voor de patiënt te verlagen en de patiënten meer comfort te bieden."

    Karson Morgan, Director of Radiology, Nephi Hospital/VS.

    Verbeteringen in de workflow van de Eleva-röntgenkop:

    Trondheim/Noorwegen (DigitalDiagnost C90) | video van klantenervaring
    "Ik hou van de live camera. Deze helpt om retakes te voorkomen."

    Katrine Staurem Ingebrigsten, Radiographer and Safety representative, St. Olav's ziekenhuis Trondheim/Noorwegen

    DXR-opties


    Mogelijkheden voor uw radiografie- en fluoroscopiesystemen

    Ambient Experience

    Ambient Experience

    Verbeter de patiëntervaring- en tevredenheid via een ontworpen zorgomgeving die patiënten en personeel een comfortabeler gevoel geeft. Ontdek hoe we patiëntgerichte zorg bewerkstelligen.

     

    Meer informatie  >
    Eleva

    Eleva

    Automatische parameterinstellingen voor onze radiografie- en fluoroscopiesystemen met betrekking tot onderzoeken en patiënten

     

    Meer informatie  >

    Ondersteuning op elk moment

    Philips Training

    Onderwijs & training
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    Klantenservice

    Klantenservice
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    Gereviseerde systemen

    Gereviseerde systemen
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    Philips Medical Capital

    Philips Medical Capital
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    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

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