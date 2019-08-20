De röntgen- en fluoroscopie-apparatuur van Philips biedt een uitstekende workflow en beelden van hoge kwaliteit voor hogere verwerkingscapaciteit en betrouwbare diagnoses, terwijl ook de medewerkers en de patiënt zeer tevreden zijn. Er is geen limiet aan wat we samen kunnen bereiken. Want vandaag de dag kent gezondheid geen grenzen, en dat moet ook gelden voor de gezondheidszorg.
Lees hier hoe na installatie van de DigitalDiagnost C90, het team van de Physicians Clinic of Iowa (PCI) in Cedar Rapids geniet van de toegenomen klinische onderzoeksmogelijkheden, de nieuwe efficiënte workflow, snellere onderzoeken en hogere medewerkers- en patiënttevredenheid.
Voor verbeteringen van de beeldkwaliteit en workflow op maat, terwijl de medewerkers tevreden blijven en de patiënten op hun gemak zijn
"Ons ziekenhuis ondersteunt en stimuleert een circulaire economie, dus we zijn blij dat Philips deze duurzaamheidsdoelstelling met ons deelt."
Reza Karimzadeh, Hoofd afdeling Radiologie, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft NL
"Niet alleen kunnen we de patiënt gemakkelijker positioneren, maar we zien ook een verbeterde beeldkwaliteit bij een lage dosis voor de patiënt in onze patiëntenzorg."
Angela Karatasiou, MD, MSc WDHB Director of Conventional Imaging.
"We zijn in staat de dosis voor de patiënt te verlagen en de patiënten meer comfort te bieden."
Karson Morgan, Director of Radiology, Nephi Hospital/VS.
"Ik hou van de live camera. Deze helpt om retakes te voorkomen."
Katrine Staurem Ingebrigsten, Radiographer and Safety representative, St. Olav's ziekenhuis Trondheim/Noorwegen
Mogelijkheden voor uw radiografie- en fluoroscopiesystemen
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