Radiografie- & fluoroscopiesystemen

Gegevens, technologie en mensen met elkaar verbinden. Naadloos



De röntgen- en fluoroscopie-apparatuur van Philips biedt een uitstekende workflow en beelden van hoge kwaliteit voor hogere verwerkingscapaciteit en betrouwbare diagnoses, terwijl ook de medewerkers en de patiënt zeer tevreden zijn. Er is geen limiet aan wat we samen kunnen bereiken. Want vandaag de dag kent gezondheid geen grenzen, en dat moet ook gelden voor de gezondheidszorg.