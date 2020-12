Philips Belgium Commercial NV, Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel, België, of haar filialen of dochterondernemingen ('Philips', 'ons', 'wij' , 'we' of 'onze') wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacybeleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.