Upgradingservices

Ons serviceportfolio is ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen, nu en in de toekomst. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat uw technologie en processen betrouwbaar blijven, zodat u consistent en tegen een gunstige prijs kunt blijven werken. Met onze upgrade- en inruilservices blijft u voorop lopen in nieuwe hardware- en softwareontwikkelingen en haalt u het meeste uit uw technologie.
Technology Maximizer
Philips Technology Maximizer geeft uw klinische mogelijkheden en de prestaties van uw apparatuur een boost door middel van software-upgrades en door uw hardware te vernieuwen. Een kosteneffectieve manier om continue technologische upgrades te beheren binnen uw operationele budget.
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"Ik denk dat het waar is dat de hele zorgomgeving meer moet doen met minder geld. Er is geen plek waar de gezondheidszorg echt veel te besteden heeft." Dr. Guy Lloyd, cardioloog Barts Heart Centre, Londen, VK
"Ik denk dat het waar is dat de hele zorgomgeving meer moet doen met minder geld. Er is geen plek waar de gezondheidszorg echt veel te besteden heeft."
Dr. Guy Lloyd, cardioloog
Barts Heart Centre, Londen, VK
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