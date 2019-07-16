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Upgradingservices

Upgradingservices

Houd uw apparatuur up-to-date en beveiligd met onze upgradingservices.

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    Ons serviceportfolio is ontworpen om aan al uw behoeften te voldoen, nu en in de toekomst. Wij werken met u samen om ervoor te zorgen dat uw technologie en processen betrouwbaar blijven, zodat u consistent en tegen een gunstige prijs kunt blijven werken. Met onze upgrade- en inruilservices blijft u voorop lopen in nieuwe hardware- en softwareontwikkelingen en haalt u het meeste uit uw technologie.

    Onze upgrading- en beveiligingsservices

    Klantenverhalen

    Meer doen met minder

    Meer doen met minder

     

    "Ik denk dat het waar is dat de hele zorgomgeving meer moet doen met minder geld. Er is geen plek waar de gezondheidszorg echt veel te besteden heeft."

     

    Dr. Guy Lloyd, cardioloog

    Barts Heart Centre, Londen, VK

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    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

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