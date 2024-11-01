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Philips Education Solutions

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Vandaag de dag worden managers in de zorg voordurend uitgedaagd om efficiënter te werken, kosten onder controle te houden en tegelijkertijd de geleverde zorg continu te verbeteren.

Philips Healthcare kan u ondersteunen in deze uitdagingen door middel van educatie en trainingen. Dit helpt het potentieel van de organisatie, de technologie en de medewerkers optimaal te benutten. Innovatieve, bewezen en doeltreffende leeroplossingen worden in overleg samengesteld tot een educatieprogramma op maat om uw doelstellingen te verwezenlijken. Wij leveren trainingen en programma’s, ontwikkeld om de efficiëntie van uw afdeling te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Philips Education Solutions

Doelgerichte educatie voor verbeterde patiëntenzorg

Download de Philips Medische Educatie brochure (562.0KB)
Education Solutions Catalogus

Education Solutions Catalogus

Education Solutions Catalogus

Advanced User Workshops

bekwaamheidstoets

Bekwaamheidstoets

Education Solutions Catalogus

Education Account & Credits

Education Solutions Catalogus

Onderhoudstrainingen

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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