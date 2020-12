Philips Customer Services - Count on us as your patients count on you

Philips Customer Services is altijd bereikbaar en staat altijd klaar om samen met uw teams te zorgen dat uw systemen optimaal functioneren, desgewenst zeven dagen per week.**

Ons flexibele diensten- en scholingsaanbod kan aan uw behoeften worden aangepast om uw interne teams te ondersteunen. Door met Philips in zee te gaan voor uw systeemonderhoud, kunt u zich bezighouden met uw kerntaken: betere zorg leveren aan meer mensen tegen lagere kosten.





** Minimaal een RightFit-contract is hiervoor vereist. Voorwaarden zijn van toepassing. Diensten zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen en voor bepaalde producten.