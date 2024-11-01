Magnetische resonantie

De geïntegreerde MR-oplossingen van Philips bieden ongekende snelheid en productiviteit, omdat ze zorgen voor betrouwbare diagnoses waarmee iedereen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kan gaan. Er zijn geen grenzen aan wat we samen kunnen bereiken. Vandaag de dag kent gezondheid namelijk geen grenzen en dat zou ook het geval moeten zijn voor de gezondheidszorg.
De geïntegreerde MR-oplossingen van Philips bieden ongekende snelheid en productiviteit, omdat ze zorgen voor betrouwbare diagnoses waarmee iedereen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kan gaan.
Er zijn geen grenzen aan wat we samen kunnen bereiken. Vandaag de dag kent gezondheid namelijk geen grenzen en dat zou ook het geval moeten zijn voor de gezondheidszorg.
See how Miami Cardiac & Vascular Institute is uniquely positioned to meet the rising demand for care through top-tier clinical expertise and superior technologies, while supporting a vision that’s resulted in the Institute becoming a leader in cardiovascular care.
Een nieuw portfolio met MR-oplossingen levert snelheid, comfort en vertrouwen, met als doel de patiëntzorg te helpen verbeteren.
Ontdek de unieke MRI-technologieën die de productiviteit van radiologie verhogen en tegelijk uitzonderlijke beeldvormingskwaliteit en patiëntervaringen leveren.
Compressed SENSE is een baanbrekende versnellingstechniek waarmee niet alleen sequenties versneld worden, maar uw gehele MRI-onderzoek.Meer informatie
Een end-to-end workflowoplossing die een betere patiënt- en personeelservaring ondersteunt, wat resulteert in een patiëntgerichte productiviteit.Meer informatie
De sleutel tot vertrouwen met MR-conditionele implantaten.Meer informatie
Our dStream technology, digital broadband architecture, digitizes the signal right in the coil.Meer informatie
Breid uw MRI-mogelijkheden uit en laat uw systeem optimaal presteren.
Een end-to-end workflowoplossing die een betere patiënt- en personeelservaring ondersteunt, wat resulteert in een patiëntgerichte productiviteit.Meer informatie
Philips Technology Maximizer geeft uw klinische mogelijkheden en de prestaties van uw apparatuur een boost door middel van software-upgrades en door uw hardware te vernieuwen. Een kosteneffectieve manier om continue technologische upgrades te beheren binnen uw operationele budget.Meer informatie
Maak gebruik van de best practices van andere gebruikers om het meeste uit uw systeem te halen.
Maak gebruik van de best practices van andere gebruikers om het meeste uit uw systeem te halen.
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* Alleen geschikt voor MR Safe (MRI-veilige) of MR Conditional (MRI-conditionele) implantaten wanneer u zich strikt houdt aan de gebruiksaanwijzing.
1. In vergelijking tot de Ingenia 1.5T ZBO-magneet
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