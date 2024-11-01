Magnetische resonantie

De geïntegreerde MR-oplossingen van Philips bieden ongekende snelheid en productiviteit, omdat ze zorgen voor betrouwbare diagnoses waarmee iedereen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kan gaan. Er zijn geen grenzen aan wat we samen kunnen bereiken. Vandaag de dag kent gezondheid namelijk geen grenzen en dat zou ook het geval moeten zijn voor de gezondheidszorg.