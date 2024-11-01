Magnetische resonantie

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    MRI-systemen en -oplossingen

    Gegevens, technologie en mensen met elkaar verbinden. Naadloos

    De geïntegreerde MR-oplossingen van Philips bieden ongekende snelheid en productiviteit, omdat ze zorgen voor betrouwbare diagnoses waarmee iedereen de toekomst met meer vertrouwen tegemoet kan gaan.

    Er zijn geen grenzen aan wat we samen kunnen bereiken. Vandaag de dag kent gezondheid namelijk geen grenzen en dat zou ook het geval moeten zijn voor de gezondheidszorg.

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    Pioneering Cardiovascular Imaging


    See how Miami Cardiac & Vascular Institute is uniquely positioned to meet the rising demand for care through top-tier clinical expertise and superior technologies, while supporting a vision that’s resulted in the Institute becoming a leader in cardiovascular care.
     

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    MR-beeldvormingssystemen

    Een nieuw portfolio met MR-oplossingen levert snelheid, comfort en vertrouwen, met als doel de patiëntzorg te helpen verbeteren.

    3.0T

    1.5T

    MR-geleide therapie

    MRI-innovaties


    Ontdek de unieke MRI-technologieën die de productiviteit van radiologie verhogen en tegelijk uitzonderlijke beeldvormingskwaliteit en patiëntervaringen leveren.

    Opties en upgrades


    Breid uw MRI-mogelijkheden uit en laat uw systeem optimaal presteren.

    • SmartWorkflow-oplossingen
      SmartWorkflow-oplossingen

      Een end-to-end workflowoplossing die een betere patiënt- en personeelservaring ondersteunt, wat resulteert in een patiëntgerichte productiviteit.

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    • Coil Selector
      Coil Selector

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    • Technology Maximizer
      Technology Maximizer

      Philips Technology Maximizer geeft uw klinische mogelijkheden en de prestaties van uw apparatuur een boost door middel van software-upgrades en door uw hardware te vernieuwen. Een kosteneffectieve manier om continue technologische upgrades te beheren binnen uw operationele budget.

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    Leer van uw collega's

     

    Maak gebruik van de best practices van andere gebruikers om het meeste uit uw systeem te halen.

    NetForum gemeenschap

    NetForum Community
    Een online gemeenschap waar u gebruik kan maken van de klinische ervaringen van uw collega's uit alle delen van de wereld. Deel en download examenkaarten en krijg feedback op de prestaties van uw systeem.

    Meer informatie
    MR Body map

    MR Body Map
    Ontdek meer dan 100 klinische casussen van collega's over de hele wereld, waarmee gedemonstreerd wordt hoe de digitale technologie van Philips MR inspeelt op uw beeldvormingsbehoeften.

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    Nieuws en meer over radiologie ›

    Ondersteuning op elk moment

    Philips Training

    Onderwijs & training
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    Klantenservice

    Klantenservice
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    Gereviseerde systemen

    Gereviseerde systemen
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    Philips Medical Capital

    Philips Medical Capital
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    Contactgegevens

    * Alleen geschikt voor MR Safe (MRI-veilige) of MR Conditional (MRI-conditionele) implantaten wanneer u zich strikt houdt aan de gebruiksaanwijzing.
    1. In vergelijking tot de Ingenia 1.5T ZBO-magneet

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    Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

    Ik begrijp het

    You are about to visit a Philips global content page

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