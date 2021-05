De kostbare hulpbronnen van de aarde zijn beperkt. Kolen, ruwe olie en aardgassen als helium raken een keer op. Daar zijn we ons allemaal van bewust. Natuurkundigen, managers van radiologieafdelingen en anderen die zich met MRI bezighouden, dromen al jaren van een mogelijkheid om minder afhankelijk te zijn van helium. Bij Philips nemen we onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, het zoeken naar alternatieven en het inperken van de risico's van heliumschaarste voor zorginstellingen over de hele wereld.