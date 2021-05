In een samenleving waarin vergoedingen afnemen en chronische aandoeningen tot meer MR-onderzoeken en langere wachttijden leiden, blijft de druk op de radiologie-afdeling toenemen. Versnelling gaat ten koste van de beeldkwaliteit of kan niet worden toegepast op het hele spectrum aan routine-scans. Daarom is een technologische doorbraak op het gebied van versnelling nog steeds nodig om de verhoogde vraag naar productiviteit te kunnen beantwoorden. Gebruikmakend van onze langdurige leidende positie op het gebied van snelheid (bijv. SENSE), komt Philips nu met Compressed SENSE, een doorbraak op het gebied van productiviteit.