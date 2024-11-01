Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous. Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.
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Profitez des meilleures pratiques des autres utilisateurs afin d’optimiser votre système.
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* À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.
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