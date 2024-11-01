Termes recherchés

FR
NL

    Solutions et systèmes IRM

    Connecter les données, la technologie et les patients, en toute fluidité !

    Chez Philips, nos solutions IRM intégrées offrent une rapidité et une productivité améliorées en favorisant la fiabilité des diagnostics et en contribuant à un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous.

    Il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons faire ensemble. Parce qu’aujourd’hui, la santé ne connaît aucune limite, et qu’il doit en être de même pour les soins.

    Demander des informations supplémentaires
    *

    Informations de contact

    * Champ requis

    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *

    En spécifiant la raison pour laquelle vous souhaitez être contacté, nous pourrons vous fournir un meilleur service.

    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

    *
    *

    Qu'est-ce que ça veut dire?

    Final CEE consent

    Systèmes IRM

    Une nouvelle gamme de solutions IRM offrant rapidité, confort et fiabilité dans le but d’améliorer la prise en charge des patients.

    3.0T

    1.5T

    Traitement par IRM

    Innovations en matière d’RM


    Découvrez les technologies IRM uniques qui permettent d’améliorer la productivité en radiologie tout en offrant une qualité d’image et une expérience patient exceptionnelles.

    Options et mises à niveau


    Étendez vos capacités d’IRM et bénéficiez de performances exceptionnelles sur votre système.

    Apprendre de vos pairs

     

    Profitez des meilleures pratiques des autres utilisateurs afin d’optimiser votre système.

    Communauté NetForum

    Communauté en ligne NetForum
    Communauté en ligne permettant de profiter des expériences cliniques de vos pairs du monde entier. Partagez et téléchargez des cartes d’examen et recevez des informations sur les performances de votre système.

    En savoir plus
    Cartographie anatomique IRM

    Cartographie anatomique IRM
    Consultez plus de 100 cas cliniques réalisés par vos confrères à travers le monde et découvrez comment la technologie numérique IRM de Philips répond à vos besoins en imagerie.

    En savoir plus

    Découvrez
    The Next MR Wave

    Découvrez le nouveau parcours IRM

    Vous soutenir dans chaque étape

    Formations Philips

    Enseignement & Formation
    En savoir plus
    Service Clientèle

    Service Clientèle
    En savoir plus
    Systèmes reconditionnés

    Systèmes reconditionnés
    En savoir plus
    Philips Medical Capital

    Philips Medical Capital
    En savoir plus

    * À utiliser uniquement avec des implants sécurisés pour l’IRM ou à RM conditionnelle en suivant scrupuleusement les instructions d’utilisation.

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.