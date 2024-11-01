Sans limite – Radiologie

Chez Philips, notre approche de la radiologie est en évolution permanente pour améliorer la prise en charge des patients, à chaque instant. Que ce soit pour la prévention et la détection comme pour le diagnostic et le suivi des patients, la précision est essentielle. Nos dernières innovations et solutions entièrement intégrées couvrent la totalité du parcours de soins , permettant ainsi de renforcer la fiabilité des résultats cliniques, d'améliorer la détection et de répondre aux besoins des patients et de leur entourage. Philips vous accompagne et vous donne les moyens de surmonter les cas cliniques les plus complexes et les obstacles du workflow, afin de mettre en place le bon traitement, à chaque fois, pour chaque patient.
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Philips vous accompagne et vous donne les moyens de surmonter les cas cliniques les plus complexes et les obstacles du workflow, afin de mettre en place le bon traitement, à chaque fois, pour chaque patient.
Cette vidéo présente les témoignages d'une vraie patiente, Sophie, et du médecin radiologue qui l'a sauvée, le Dr Boden. Cette histoire montre comment une seule image peut sauver une vie.
Découvrez dans cette vidéo le lien unique existant entre une patiente et le radiologue, présenté sous un angle totalement inédit.
L’innovation mise en avant
Notre moteur de salle de commande unique sur le marché offre qualité et efficacité sans compromis. Simplifiez le processus allant de l’acquisition de l’image au diagnostic pour permettre à votre équipe d’améliorer la productivité et la prévisibilité afin que votre service fonctionne parfaitement.
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Examinez de plus près les solutions permettant aux services de radiologie de relever les défis liés au processus de travail.
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Technologies d’imagerie
Solutions informatiques
Rejoignez Philips à l'ECR du 1er au 4 mars pour découvrir nos nouvelles solutions améliorées de workflow de radiologie et nos systèmes d'imagerie connectés intelligents.
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