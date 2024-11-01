Sans limite – Radiologie

Chez Philips, notre approche de la radiologie est en évolution permanente pour améliorer la prise en charge des patients, à chaque instant. Que ce soit pour la prévention et la détection comme pour le diagnostic et le suivi des patients, la précision est essentielle. Nos dernières innovations et solutions entièrement intégrées couvrent la totalité du parcours de soins , permettant ainsi de renforcer la fiabilité des résultats cliniques, d'améliorer la détection et de répondre aux besoins des patients et de leur entourage. Philips vous accompagne et vous donne les moyens de surmonter les cas cliniques les plus complexes et les obstacles du workflow, afin de mettre en place le bon traitement, à chaque fois, pour chaque patient.

