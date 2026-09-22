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Parfaitement intégrés à votre quotidien, à la maison comme au travail.

Philips Monitors

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Les moniteurs QD OLED affichent des couleurs vives ...

Moniteurs OLED/QD OLED

Moniteurs OLED/QD OLED
Moniteurs OLED/QD OLED
Les moniteurs QD OLED affichent des couleurs vives et réalistes, des noirs parfaits et des mouvements fluides grâce à un temps de réponse plus élevé.
Pour une expérience optimale

Pour une expérience optimale

Moniteur WQHD avec Thunderbolt™ 4

Moniteurs à impact réduit | Philips

Moniteurs à impact réduit | Philips

Découvrez comment les moniteurs Philips réduisent la consommation d’énergie et optimisent l’utilisation des matériaux grâce à des technologies telles que PowerSensor et LightSensor, ainsi qu’à une efficacité ...

Moniteurs avec station d'accueil USB-C

Moniteurs avec station d'accueil USB-C

Découvrez les moniteurs avec station d'accueil USB-C Philips, pour un espace de travail numérique pratique et bien rangé. Dites adieu aux chargeurs et aux cordons d'alimentation !

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Qu’est-ce qui distingue les moniteurs Philips ?

L’innovation à chaque pixel

Qu’est-ce qui distingue les moniteurs Philips ?

Les moniteurs Philips offrent des images éclatantes, des fonctionnalités intelligentes et un design élégant — idéals pour le travail comme pour la maison. Profitez de performances élevées, d’une utilisation intuitive et d’une qualité d’image d’une grande netteté au quotidien.

Nos principales catégories

Gamme à usage professionnel

Les moniteurs Philips répondent aux besoins des professionnels polyvalents et dynamiques d'aujourd'hui, grâce à une large gamme de solutions innovantes conçues pour optimiser la productivité, offrir des images réalistes, améliorer le bien-être et protéger l'environnement.

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Gamme à usage professionnel
Gamme à usage domestique

Gamme à usage domestique

La gamme de moniteurs Philips pour un usage domestique offre aux utilisateurs un choix riche et varié d’écrans, inspiré par les modes de vie dynamiques et diversifiés d’aujourd’hui.

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Jeux pour PC

Evnia se distingue par son esprit visionnaire et inventif. Son approche pionnière et inclusive vise à instaurer une ambiance moderne dans l’univers du gaming, tout en s’appuyant sur l’expertise et l’héritage de la marque Philips.

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Jeux pour PC
Pourquoi choisir les moniteurs Philips pour les PME ?

Pourquoi choisir les moniteurs Philips pour les PME ?

Optimisés pour les PME. Conçus pour votre réussite. Chez Philips Monitors, nous comprenons les besoins spécifiques des PME.

Découvrez nos moniteurs pour les PME
TCO Certified Edge

TCO Certified Edge

Engagés pour l’environnement

Choisissez les moniteurs Philips certifiés TCO pour leur innovation, leurs performances et leur durabilité. Conçus pour celles et ceux qui accordent de l’importance à la qualité et à un impact environnemental réduit.

Découvrez nos moniteurs certifiés TCO

Vidéoconférence

Le moniteur Philips pour vidéoconférence offre une solution tout-en-un fluide et pratique pour vos appels vidéo. Grâce à sa webcam, son microphone et ses haut-parleurs intégrés, vous bénéficiez d’une expérience audio et vidéo complète.

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Vidéoconférence
Solutions d’accueil

Solutions d’accueil

Profitez de la simplicité d’une connexion par câble unique avec les moniteurs Philips USB-C avec station d’accueil intégrée. Un seul câble suffit pour simplifier votre installation, gagner en productivité et prolonger l’autonomie de votre ordinateur portable, sans adaptateur secteur supplémentaire.

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OLED/QD-OLED

Découvrez des couleurs éclatantes et fidèles à la réalité, des noirs parfaits et des mouvements d’une fluidité remarquable avec les moniteurs Philips OLED et QD-OLED, conçus pour offrir une qualité d’image exceptionnelle et une expérience visuelle immersive.

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OLED/QD-OLED

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