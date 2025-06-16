Termes recherchés

    Professional use
    3 évaluations

    Curved Business monitor

    Un flux de travail plus efficient

    Prix au détail conseillé

    Ce produit a été arrêté
    Tous les modèles

    Moniteurs Philips

    Vidéoconférence

    Le moniteur de visioconférence Philips propose une solution tout-en-un pour les appels vidéo, avec webcam, microphone et haut-parleurs intégrés. Équipé d’un port USB-C pour le docking, il permet de gagner de l’espace, de réduire la consommation d’énergie et les coûts, tout en offrant une installation simple et efficace, idéale pour les espaces de travail compacts.

    Photo du produit standard Photo de produit alternative Photo de produit alternative

    Écran VA

    L'écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue

    Grâce à sa technologie d'alignement vertical multi-domaine avancé, l'écran LED VA Philips vous offre des niveaux de contraste statique extrêmement élevés, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications de bureau standard, ce sont les photos, la navigation sur le Web, les films, les jeux et les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes.

    Couleurs 10 bits

    1,07 milliard de couleurs pour des dégradés fluides et un excellent niveau de détail

    L'affichage 10 bits offre une superbe profondeur de couleur avec 1,07 milliard de couleurs et un traitement interne de 12 bits, pour reproduire des couleurs douces et naturelles, sans dégradés abrupts ni bandes.

    Écran incurvé

    Écran incurvé pour une expérience plus immersive

    Les moniteurs de bureau sont destinés à un usage personnel, ce qui rend un design courbe parfaitement adapté. L'écran incurvé offre une immersion subtile et agréable en vous plaçant au centre du bureau.

    Feature Image 2022_MNT_Built-in stereo speakers for multimedia

    Enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

    Deux enceintes stéréo de haute qualité intégrées au moniteur. Selon le modèle et le design, elles sont visibles en façade, ou invisibles avec diffusion vers le sol, le haut ou l'arrière, etc.

    Feature image_Eyesafe_40

    Reproduction fidèle des couleurs et protection contre la lumière bleue certifiées Eyesafe

    L'écran Philips est CERTIFIÉ Eyesafe® 2.0 pour vous protéger efficacement d'une longue exposition à la lumière bleue. Le filtre spécial lumière bleue toujours activé contribue non seulement à réduire la fatigue oculaire due aux écrans, mais assure également l'intégrité des couleurs.

    Logo

    L'affichage multi-vues permet deux connexions et affichages

    L'affichage multi-vues ultra-haute résolution de Philips vous donne accès à tout un univers de connectivité. Il permet deux connexions et affichages, ce qui vous donne la possibilité de travailler simultanément avec différents appareils (PC et ordinateur portable, par exemple) afin d'effectuer plusieurs tâches à la fois.

    Logo

    Inclinaison, rotation et réglage de la hauteur pour une vision idéale

    La base Compact Ergo est une base de moniteur Philips facile à utiliser. Elle est pivotante, inclinable et réglable en hauteur pour permettre à chaque utilisateur de positionner le moniteur de manière à optimiser son confort visuel et son efficacité au travail.

    SmartKVM : pour basculer facilement entre les sources.

    Contrairement à un commutateur KVM intégré classique pour moniteurs, le SmartKVM permet de basculer entre les sources d'une simple pression sur une touche de votre clavier. Lorsque tous les périphériques sont correctement connectés, vous pouvez passer facilement d'une source à une autre en appuyant trois fois sur la touche Ctrl.

    Sécurité et confort

    Sécurité et confort

    Évitez le « camfecting » ou piratage de webcam grâce à une webcam rétractable intégrée

    Praticité

    Praticité

    Évitez les indiscrétions entre deux utilisations. Gestion facile à la simple pression d'un bouton.

    Connectez-vous en toute sécurité : webcam rétractable équipée de Windows Hello

    Connectez-vous en toute sécurité : webcam rétractable équipée de Windows Hello

    La webcam sécurisée et innovante de Philips sort lorsque vous en avez besoin, puis réintègre le moniteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Elle est équipée de capteurs avancés permettant l'utilisation de la reconnaissance faciale Windows Hello, pour une connexion aux appareils Windows en moins de 2 secondes, ce qui est 3 fois plus rapide qu'un mot de passe.

    Curved Business monitor
    Curved Business monitor
    * Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
    * Temps de réponse égal à SmartResponse
    * Espace NTSC basé sur CIE 1976, espace sRGB basé sur CIE 1931.
    * Les utilisateurs peuvent désormais changer plus facilement de source grâce à la toute dernière fonctionnalité SmartKVM : il suffit de cliquer trois fois sur la touche « Ctrl », d'intervertir l'image principale et/ou l'image secondaire sur le mode Picture-in-Picture (PIP), et d'appuyer sur le raccourci clavier situé en bas à droite du moniteur. Veuillez noter que la fonction de raccourci clavier est disponible pour les systèmes Windows et MacOS.
    * Pour la transmission vidéo via USB-C, votre ordinateur portable/périphérique doit prendre en charge le mode USB-C DisplayPort ALT
    * Les activités telles que le partage d'écran et le streaming vidéo et audio sur Internet peuvent avoir un impact sur les performances du réseau. Votre matériel et la bande passante du réseau déterminent la qualité globale audio et vidéo.
    * Pour bénéficier de la fonction d'alimentation et de charge USB-C, votre ordinateur portable ou votre périphérique doivent prendre en charge la norme USB-C Power Delivery. Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'ordinateur portable ou consultez le fabricant pour de plus amples informations.
    * Si votre connexion Ethernet semble fonctionner lentement, accédez au menu et sélectionnez l'option USB 3.0 ou plus prenant en charge un débit de LAN jusqu'à 1 G.
    * Le classement EPEAT est uniquement valable dans les pays où Philips enregistre le produit. Visitez le site https://www.epeat.net/ pour savoir si le produit est enregistré dans votre pays.
    * La garantie de 5 ans est une garantie volontairement limitée par le fabricant. Elle s'applique uniquement aux pays répertoriés sur cette page https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Les consommateurs peuvent en bénéficier en plus de leurs droits légaux en vertu des lois nationales en vigueur, sans les affecter. Pour les utilisateurs finaux non-consommateurs (entreprises/professionnels), seules les conditions de la garantie limitée du fabricant s'appliquent.
    * L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration.
    * Les produits et accessoires répertoriés dans cette brochure sont sujets à variation selon les pays et les régions.
