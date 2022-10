Solutions de flux de dictée



Les solutions de gestion de flux de dictée Philips, telles que Philips SpeechExec et la solution logicielle sur le « cloud » Philips SpeechLive, rendent les flux de travail plus efficaces. Gérez votre travail de manière centralisée et connectez facilement les auteurs et les dactylographes. Que vous utilisiez votre enregistreur vocal ou votre application de dictée, gagnez du temps et de l'argent grâce aux solutions de flux de dictée Philips!

