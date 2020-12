Découvrez des recettes et des recommandations testées et approuvées



« Bonjour, je m'appelle Martin Senders et je suis le chef de Philips. Originaire d'Eindhoven, je suis passionné de cuisine et j'y passe le plus clair de mon temps.

En tant que chef de Philips, je travaille sur toutes sortes de recettes que vous pouvez préparer avec les appareils de cuisine Philips tels que l'Airfryer, le SoupMaker, la machine à pâtes, l'extracteur de jus ou le blender.

Mon travail consiste à vous aider à préparer chaque jour un repas savoureux et varié ! »